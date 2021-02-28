Специалист развеяла миф о натуральной косметике

Организм человека особо не воспринимает натуральные компоненты. Фото: pixabay

Большой популярностью сегодня пользуется органическая и натуральная косметика.

Впрочем, такие средства вовсе не означают абсолютную пользу и эффект в использовании, рассказала косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram.

По ее словам, не имеет значения, компонент средства получили из природного сырья или он синтезирован в лаборатории. Химическая структура и свойства будут одинаковы. Из растений добывают не все вещества для косметики, потому что их гораздо проще синтезировать, например, церамиды, гиалуроновую кислоту, ретиноиды и другие активы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жирная, нормальная, чувствительная и сухая: какие продукты надо есть по типу кожи

Организм человека особо не воспринимает натуральные компоненты. "Создан природой" не означает полезнее. Например, аллергены - это натуральные вещества, сильные яды тоже. Природные ингредиенти обрабатывают, могут подвергаться химической очистке или изменяться в ходе реакций.

Косметолог приводит пример компонента ЮАР sls, который можно получить из растительного сырья и нефтепродуктов. В обоих случаях компонент имеет одну и ту же химическую структуру и свойства. В органической косметике его не позволяют использовать, но sodium coco sulfate - очищающий ингредиент (ЮАР) с пальмы, можно. Он содержит в своем составе sls и сульфаты. И получается путем химической реакции сульфатирования кокосового масла. Хотя источник и натуральний, но конечный продукт - не выходящее масло, а другое вещество.

По словам Ольги Петруниной "органик" в составе косметики, никак не делает ее лучше. Молекулярная косметика - такой же миф, как и косметика без химии. Все компоненты состоят из молекул, поэтому выделять такую ​​косметику в отдельную категорию не имеет смысла.

Часто зимой кожа пересыхает и шелушится. Именно поэтому ее необходимо больше увлажнить и напитать. Очень часто при зимнем уходе за кожей делают ошибки. Например, многие мажут ее детским кремом. Не стоит так делать всем, так как кожа взрослого человека отличается от детской. У ребенка иначе работают сальные железки, кожа тоньше. Косметику следует выбирать по возрасту.