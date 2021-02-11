Косметолог назвала ошибки при уходе за кожей зимой

Уход и забота за кожей - это гигиена и системная работа. Его нельзя забыть или пропустить. Фото: pixabay

Часто зимой кожа пересыхает и шелушится.

Именно поэтому ее необходимо больше увлажнить и напитать, рассказала косметолог Ольга Петрунина в Instagram.

По ее словам, именно поетому очень часто при зимнем уходе за кожей делают ошибки. Например, многие мажут ее детским кремом. Не стоит так делать всем, так как кожа взрослого человека отличается от детской. У ребенка иначе работают сальные железки, кожа тоньше. Косметику следует выбирать по возрасту.

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Когда крема коже мало, то она обезвожена и не хочет применения масел, чтобы обезводнится еще больше. Поэтому за ней надо просто правильно ухаживать.

Самодельными масками также не стоит увлекаться. Лучше нанести хорошую увлажняющую маску со стабильным составом.

Следует использовать тоник. Если он сушит кожу, то это означает, что его подобрали неправильно. Также стоит каждое средство косметики и ухода использовать за его правильным назначением.

Тем, у кого жирная, комбинированная и обезводненная кожа до 45 лет не нужен ночной крем.

Также зима - время кислот. Кислоты помагают только в случае их грамотного применения. Никогда не стоит забывать о микробиомах кожи. Важно грамотно не только отшелушивать, но и восстановить кожу.

Уход и забота за кожей - это гигиена и системная работа. Его нельзя забыть или пропустить.

Для увлажнения кожи можно применять кондиционеры, эмульсии, кремы, кремы-баттери, молочко для тела. Можно добавить маски и обертывания. Кожа шеи и декольте очень тонкая и нежная, поэтому требует отдельного деликатного ухода, например, средствами, что и для лица, а можно - специальную косметику для этой зоны, экономичнее.