Назвали процедуры ухода за телом зимой

Для увлажнения кожи можно применять кондиционеры, эмульсии, кремы, кремы-баттери, молочко для тела. Фото: pixabay

Во время зимних холодов сухим становится не только лицо, но и все тело.

Чтобы помочь коже лучше пережить этот период, косметолог Ольга Петрунина назвала легкие процедуры, передает "РБК-Україна".

По ее словам, важной есть очистка, которую можно сделать с помощью мыла, геля или пенки. Выбрать их можно по принципу средства для лица. Желательно, чтобы в составе не было агрессивных ПАВ или были не на первых позициях. Ведь жесткие ПАВы позволяют средствам хорошо мылится, пениться, образуют длинную густую пену. Это довольно агрессивные компоненты.

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Чтобы не было отшелушивания кожи, для тела можно использовать как кофейные скрабы, так и мягкие щетки, перчатки. Их советуют применять раз в неделю, но обходить зоны шеи и декольте.

Для увлажнения кожи можно применять кондиционеры, эмульсии, кремы, кремы-баттери, молочко для тела. Можно добавить маски и обертывания. Кожа шеи и декольте очень тонкая и нежная, поэтому требует отдельного деликатного ухода, например, средствами, что и для лица, а можно - специальную косметику для этой зоны, экономичнее.

Для красоты пят используют готовые носки для педикюра, чтобы отшелушить ороговевший слой кожи. Для увлажнения также есть достойные маски-носки.

Главной ошибкой во время мытья головы является слишком сильное втирание шампуня в кожу. Таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к его выпадению.