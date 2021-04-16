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пятница, 16 апреля 2021 19:00

Количество овощей и фруктов в рационе влияет на сон

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Количество овощей и фруктов в рационе влияет на сон
Исследование показало, что женщины, которые втрое увеличили в рационе фрукты и овощи за три месяца, более чем вдвое чаще испытывали улучшение этих симптомов бессонницы. Фото: pixabay

Овощи и фрукты играют важную роль для полноценного питания.

Согласно новому исследованию Мичиганского университета, если их больше есть, то это может помочь молодым людям лучше спать, особенно женщинам, пишет Sleep Health Journal.

Добровольцы в ходе исследования признались, что едят меньше пяти порций фруктов и овощей в день и имеют симптомы хронической бессонницы. Более трети из них рассказали о проблемах с засыпанием или поддержкой сна не менее трех раз в неделю по три месяца или дольше.

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Исследование показало, что женщины, которые втрое увеличили в рационе фрукты и овощи за три месяца, более чем вдвое чаще испытывали улучшение этих симптомов бессонницы.

"Мы были очень взволнованы, увидев, что достаточно простое диетическое вмешательство, такое как поощрение увеличения потребления фруктов и овощей может предоставить такое влияние на сон", - сказала Эрика Янсен, ведущий автор исследования и доцент кафедры диетологии в Школе общественного здравоохранения UM.

По ее словам, улучшение сна улучшает общее качество жизни и много других последствий для здоровья, поэтому преимущества, вероятно, выходят за рамки изменений сна.

Эксперты утверждают, что депрессия и бессонница на уровне клеток мозга имеют прямую связь. В исследовании этой гипотезы приняли участие 10 тыс. человек, которые имели депрессию. Специалисты обнаружили, что у них есть тесная взаимосвязь между зонами мозга, которые отвечают за кратковременную память и формирование сознания, а также корой, что принимает активное участие в создании эмоционального фона.

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