Какую связь имеют депрессия и бессонница

Мысли о плохом не дают человеку полноценно высыпаться. Фото: pixabay

Эксперты утверждают, что депрессия и бессонница на уровне клеток мозга имеют прямую связь.

В исследовании этой гипотезы приняли участие 10 тыс человек, которые имели депрессию, пишет replyua.net.

Специалисты обнаружили, что у них есть тесная взаимосвязь между зонами мозга, которые отвечают за кратковременную память и формирование сознания, а также корой, что принимает активное участие в создании эмоционального фона.

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С увеличением уровня их совместной работы, у человека росла тревожность. Из-за этого возникали негативные воспоминания у людей, страдающих депрессией.

Мысли о плохом не дают человеку полноценно высыпаться. Около 75% людей в депрессии жаловались на бессонницу и частые пробуждения ночью.

Обниматься нужно, потому что таким образом уменьшается уровень стресса. Физические контакты помогают организму выделять меньше кортизола. Много гормона стресса может серьезно навредить здоровью.