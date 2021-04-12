Какую связь имеют депрессия и бессонница

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 2142
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 756
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 288
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1017
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2646
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1080
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 909
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2583
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2025
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Фото
Все фото
6
7
3
5
7
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
&quot;Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками&quot; - украинка делает макияж ногами
"Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками" - украинка делает макияж ногами
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Видео
Все видео
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 819
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2646
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 729
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 459
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 594
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 16:00

Какую связь имеют депрессия и бессонница

  Комментировать
Какую связь имеют депрессия и бессонница
Мысли о плохом не дают человеку полноценно высыпаться. Фото: pixabay

Эксперты утверждают, что депрессия и бессонница на уровне клеток мозга имеют прямую связь.

В исследовании этой гипотезы приняли участие 10 тыс человек, которые имели депрессию, пишет replyua.net.

Специалисты обнаружили, что у них есть тесная взаимосвязь между зонами мозга, которые отвечают за кратковременную память и формирование сознания, а также корой, что принимает активное участие в создании эмоционального фона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стресс заедать можна: порекомендовали правильный способ

С увеличением уровня их совместной работы, у человека росла тревожность. Из-за этого возникали негативные воспоминания у людей, страдающих депрессией.

Мысли о плохом не дают человеку полноценно высыпаться. Около 75% людей в депрессии жаловались на бессонницу и частые пробуждения ночью.

Обниматься нужно, потому что таким образом уменьшается уровень стресса. Физические контакты помогают организму выделять меньше кортизола. Много гормона стресса может серьезно навредить здоровью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какую связь имеют депрессия и бессонница». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Утвердили новое административно-территориальное деление Украины

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

"2 правды": в СССР объявили о начале космической эры

Белорусских депутатов избили в зале парламента

Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

Украинский город взяли в осаду

Запустили первый пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 20754
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 18396
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11412
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 10926
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 7614
Красота
Стресс заедать можна: порекомендовали правильный способ
Стресс заедать можна: порекомендовали правильный способ Просмотров: 180
Спирти, которые принесут пользу для кожи
Спирти, которые принесут пользу для кожи Просмотров: 153
Назвали фрукт, который лишает целлюлита
Назвали фрукт, который лишает целлюлита Просмотров: 693
Шугаринг VS лазерная эпиляция, что лучше?
Шугаринг VS лазерная эпиляция, что лучше? Просмотров: 189
Откуда берется сухость волос и как с ней бороться
Откуда берется сухость волос и как с ней бороться Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
3
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
2
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 669
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть