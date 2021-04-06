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Как влияют объятия на организм человека

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Как влияют объятия на организм человека
Обниматься нужно, потому что таким образом уменьшается уровень стресса. Фото: pixabay

Из-за коронавируса люди стали больше ценить объятия.

Они не только приятны, но и действительно нужны людям, пишет канал "Психологическая поддержка" в Telegram.

Пандемия сказалась не только на физическом здоровье, но и на психологическом. В дистанционной работе, уменьшении любых контактов с другими людьми, а также при стрессе очень не хватает объятий, они запрещены.

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Обниматься нужно, потому что таким образом уменьшается уровень стресса. Физические контакты помогают организму выделять меньше кортизола. Много гормона стресса может серьезно навредить здоровью.

Также объятия повышают самооценку. Благодаря прикосновениям можно передать чувства любви, защиты и привязанности. Поэтому в трудные моменты именно объятия помогают быстрее вернуть веру в себя и подбодрить.

Быстро успокоиться помогут также именно объятия. Мышцы в этот момент начинают расслабляться, уровень напряжения снижается, поэтому становится спокойнее.

Объятия укрепляют отношения. Ведь они являются одной из форм передачи того, что иногда не удается или невозможно сказать словами. К тому же, прикосновения способствуют выделению окситоцина, который отвечает за доверие и даже считается гормоном любви.

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Теперь оно определяется как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться". Рекомендуют для решения проблемы обратиться к семейному врачу, чтобы он помог установить потребность психологической реабилитации.

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