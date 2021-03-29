Пандемия доводит до эмоционального выгорания: как его распознать

 
Ексклюзивы
1/5
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Просмотров: 54
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 63
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 333
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 117
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 126
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 450
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2880
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 414
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Фото
Все фото
5
7
6
7
6
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Видео
Все видео
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 630
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 333
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 414
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1152
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 747
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 17:00

Пандемия доводит до эмоционального выгорания: как его распознать

  Комментировать
Пандемия доводит до эмоционального выгорания: как его распознать
Всемирная организация здравоохранения в 2019 году официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Фото: pixabay

Пандемия вызвала национальный кризис психического здоровья.

Согласно исследованию американской психологической ассоциации, болезнь так или иначе коснулась каждого, передает 24 канал.

Ведь кто-то переболел сам, у кого до сих пор продолжается процесс восстановления, у кого серьезно болели близкие, а кто пережил потерю родственника, друга, партнера. Также пандемия вызвала потери работы, финансовые трудности, изоляции и вообще ухудшение социальных связей между людьми. Через это эмоциональное истощение, когда кажется, что человек потерял контроль над жизнью. Существует ощущение "застряглости" и несостоятельности делать выбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метеозависимость можно побороть разными способами

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Теперь оно определяется как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться". Рекомендуют для решения проблемы обратиться к семейному врачу, чтобы тот помог установить потребность психологической реабилитации.

Есть характерные признаки, которые могут помочь распознать эмоциональное выгорание: недостаток мотивации, проблемы со сном, раздражительность, усталость, апатия, головные боли, проблемы с аппетитом, трудности с концентрацией внимания, иррациональный гнев, чувство страха, депрессия.

Из-за одиночества человек нередко чувствует грусть, потерю мотивации, а иногда и проблемы со здоровьем. Специалисты утверждают, что это состояние может оказать негативное влияние на организм. Одиночество изнашивает его, человеку сложнее расслабиться, он негативно воспринимает реальность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пандемия доводит до эмоционального выгорания: как его распознать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

В воздух поднялся первый гидроплан

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Президент США принял украинского путешественника

Открыли самый длинный мост Европы

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 5382
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 4752
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 3492
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
 Просмотров: 3465
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 3150
Красота
20 приседаний за день: поможет ли это укрепить мышцы
20 приседаний за день: поможет ли это укрепить мышцы Просмотров: 405
Причины переедания вечером и как с этим бороться
Причины переедания вечером и как с этим бороться Просмотров: 198
Насколько часто нужно стирать пижаму
Насколько часто нужно стирать пижаму Просмотров: 261
Чего следует избегать при нанесении тонального крема: 10 beauty-ошибок
Чего следует избегать при нанесении тонального крема: 10 beauty-ошибок Просмотров: 234
Можно ли каждый день есть попкорн
Можно ли каждый день есть попкорн Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
2
Арестованного Семена Семенченко госпитализировали
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
1
Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса
Голосов: 225
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть