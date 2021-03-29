Пандемия доводит до эмоционального выгорания: как его распознать

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Фото: pixabay

Пандемия вызвала национальный кризис психического здоровья.

Согласно исследованию американской психологической ассоциации, болезнь так или иначе коснулась каждого, передает 24 канал.

Ведь кто-то переболел сам, у кого до сих пор продолжается процесс восстановления, у кого серьезно болели близкие, а кто пережил потерю родственника, друга, партнера. Также пандемия вызвала потери работы, финансовые трудности, изоляции и вообще ухудшение социальных связей между людьми. Через это эмоциональное истощение, когда кажется, что человек потерял контроль над жизнью. Существует ощущение "застряглости" и несостоятельности делать выбор.

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Всемирная организация здравоохранения в 2019 году официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Теперь оно определяется как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться". Рекомендуют для решения проблемы обратиться к семейному врачу, чтобы тот помог установить потребность психологической реабилитации.

Есть характерные признаки, которые могут помочь распознать эмоциональное выгорание: недостаток мотивации, проблемы со сном, раздражительность, усталость, апатия, головные боли, проблемы с аппетитом, трудности с концентрацией внимания, иррациональный гнев, чувство страха, депрессия.

Из-за одиночества человек нередко чувствует грусть, потерю мотивации, а иногда и проблемы со здоровьем. Специалисты утверждают, что это состояние может оказать негативное влияние на организм. Одиночество изнашивает его, человеку сложнее расслабиться, он негативно воспринимает реальность.