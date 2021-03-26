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пятница, 26 марта 2021 10:31

Одиночество уничтожает сон и нарушает метаболизм

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Одиночество уничтожает сон и нарушает метаболизм
Из-за одиночества бывают нарушения сна. Фото: pixabay

Через одиночество человек нередко будет чувствовать грусть, потерю мотивации, а иногда и проблемы со здоровьем.

Специалисты утверждают, что это состояние может оказать негативное влияние на организм, пишет ScienceABC.

Одиночество изнашивает его, человеку хуже расслабиться, он негативно воспринимает реальность. Исследования показывают, что социально изолированные молодые люди были более напряженными, чем те, которые общались со своими сверстниками. Также одиночество увеличивает уровень стресса. В этот период организм выделяет гормоны кортизол и адреналин. Они мобилизуют его, когда человек сталкивается с кратковременной угрозой, такой как ограбление или приближающийся автомобиль. Такая реакция нервной системы побуждает тело к самосохранению. Если такая реакция является постоянной, то эти гормоны выделяются в течение длительного времени, что приводит к повышенному уровню стресса.

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Одиночество также держит сердце человека в напряжении. Обычно у одиноких людей повышенное артериальное давление, потому что их артерии сжимаются и становятся более жесткими, тем самым ограничивая кровоток. Это заставляет сердце прилагать больше усилий для перекачки крови.

Слабый иммунитет - это следствие одинокой жизни. В одиноких людей была слабее иммунная система из-за того, что гены, кодирующие ее на борьбу с микробами, работают не так, как следует. Специалисты предполагают, что одинокие люди более подвержены заражению вирусными инфекциями.

Из-за одиночества бывают нарушения сна. Люди часто просыпаются, из-за чего недосыпают и нарушается метаболизм, выводя гормональние циклы из равновесия.

Лучше бороться с одиночеством поможет общение. Стоит окружить себя счастливыми людьми и стать теми, кто может делиться своей любовью с другими, тем самым спасая их от одиночества.

Горожане мало двигаются, редко выходят на улицу и привыкли создавать комфортную температуру с помощью кондиционеров и центрального отопления. Поэтому у них снижается естественная способность к адаптации, а изменение погоды может сказаться на здоровье. Медики утверждают, что метеозависимость не является болезнью, но она усиливает симптомы уже имеющихся заболеваний.

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