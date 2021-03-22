Метеозависимость можно побороть разными способами

Резкая смена настроения - нередкий признак при метеозависимости. Фото: pixabay

Погода влияет на самочувствие большинства людей, так как организм приспосабливается к изменениям в окружающей среде.

Жители больших городов жалуются на метеозависимость чаще всего, передает РБК-Україна.

Горожане мало двигаются, редко выходят на улицу и привыкли создавать комфортную температуру с помощью кондиционеров и центрального отопления. Поэтому у них снижается естественная способность к адаптации, а изменение погоды может сказаться на здоровье. Медики утверждают, что метеозависимость не является болезнью, но она усиливает симптомы уже имеющихся заболеваний.

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Советуют людям с повышенным давлением в холодную погоду тепло одеваться, уменьшить физические нагрузки, а кофе заменить травяными настойками. Для гипотоников, чтобы прийти в норму, можно выпить чашку крепкого сладкого чая или кофе, прилечь, подложив подушку под ноги. Как есть возможность, то надо остаться дома.

Есть способы облегчить головную боль во время погодных выкрутасов. Рекомендуют больше отдыхать, пить много воды и есть меньше продуктов с кофеином. Можно принять теплую расслабляющую ванну, а к затылку прикладывать холодный компресс. Массаж головы и шеи, а также дыхательные упражнения могут помочь справиться с болью.

Резкая смена настроения - нередкий признак при метеозависимости. Курсы витаминов группы В способны поддерживать хорошее настроение. Могут еще помочь приятная музыка, книга или фильм, ароматическая ванна. Расслабляющие практики, такие как йога или цигун, тоже способны поднять настроение.

Утром наиболее продуктивное мышление и креатив, но не все могут спланировать эту часть дня правильно. Часто люди делают типичные ошибки, которые портят все. Первая из них - человек резко встает с постели после звука будильника. Это портит все утро, которое может быть продуктивным. Резкое воздействие сразу же отключает человека от его тела. Лучше вставать с кровати, максимально растягивая тело.