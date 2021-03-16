Правильное утро задает темп на день и увеличивает производительность

Ошибочно вставать резко после звука будильника. Фото: pixabay

Утром наиболее продуктивное мышление и креатив, но не все могут спланировать эту часть дня правильно.

Часто люди делают типичные ошибки, которые портят все, пишет Business Insider.

Первая из них - человек резко встает с постели после звука будильника. Это портит все утро, которое может быть для вас продуктивным. Резкое воздействие сразу же отключает человека от его тела. Лучше вставать с кровати, максимально растягивая тело. Так человек чувствует себя более уверенно, повышается настроение и ощущение невероятного счастья, потому что ко всем частям тела увеличивается приток крови. Но и после нескольких минут растяжения не стоит спешить вставать с постели и выполнять свою утреннюю рутину: готовить кофе, чистить зубы и одеваться. Зато можно снова повторить растяжку.

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Вторая ошибка - человек просыпается и сразу же проверяет телефон.

"Ни ваш ум, ни ваше тело не готовы к такому типу стимуляции в первую очередь. После пробуждения важно сконцентрироваться на собственном теле с помощью утреннего движения и записывать свои цели. Помните, что на вашем телефоне нет ничего, что не может вас ждать", - сказал основатель подкаста #RiseandGrind Гленн Ланди.

Если сначала полностью завершить утреннюю рутину - человек позже сможет лучше справиться с рабочими моментами.

Слишком поздно ложиться также ошибочно. Исследование Amerisleep показало существенную разницу между ранними и поздними подъемами. Именно это влияет на производительность, заработную плату и общее качество жизни. 71% людей, которые встают с постели на рассвете ответили, что чувствовали себя высокопроизводительными. В то же время те, что спят до 11:00, производительные только в 36% случаев. Чтобы рано просыпаться - надо рано ложиться спать, иначе будет усталость.

Кроме того, первий час дня задает тон на его продолжение, поэтому его можно считать важнейшим временем, которым можно воспользоваться.

Выспаться можно в машине. Когда за окном плавно меняются пейзажи, то глаза сами начинают невольно слипаться. Прилечь поспать перед обедом также хорошо повлияет на организм, как и сон после него.Поспать в мягком кресле у огня с газетой на коленях станет любимым занятием.