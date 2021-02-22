Назвали способы, как выспаться и хорошо выглядеть

Поспать в мягком кресле у огня с газетой на коленях станет любимым занятием. Фото: pixabay

Иногда днем ​​бывает много дел и люди не успевают высыпаться. Это может привести к плохому виду кожи и ощущения в целом.

Чтобы предотвратить это, стоит искать места и возможности для дополнительного сна, пишет Esquire.

Одним из таких мест является гамак. Но, на практике он может показаться не очень удобним. Также для него должна быть хорошая погода.

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Выспаться можно в машине. Когда за окном плавно меняются пейзажи, то глаза сами начинают невольно слипаться.

Прилечь поспать перед обедом также хорошо повлияет на организм, как и сон после него.

Поспать в мягком кресле у огня с газетой на коленях станет любимым занятием. Это один из лучших видов спокойного отдыха.

Также неплохо выспаться можно в кино.

Если человек привык рано просыпаться всю неделю, то долгий сон в выходные может повлиять на его настроение и повысить риск депрессии. Эксперты из Michigan Medicine, академического медицинского центра Мичиганского университета, использовали данные о сне и настроении 21 тыс. врачей, которые начали работать в течение года.