В выходные вредно просыпаться поздно - ученые провели исследования

Нерегулярный режим сна может повысить риск депрессии. Фото: pixabay.com

Если человек привык рано просыпаться всю неделю, то долгий сон в выходные может повлиять на его настроение и повысить риск депрессии.

Эксперты из Michigan Medicine, академического медицинского центра Мичиганского университета, использовали данные о сне и настроении 21 тыс. врачей, которые начали работать в течение года.

Интерны, которые принимали участие в этом исследовании, прошли 1-й год обучения в ординатуре после медицинской школы. У них были напряженные рабочие дни и нерегулярный график, который менялся каждый день.

Опубликовали исследование в журнале npj Digital Medicine, передает Daily Mail.

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Ученые обнаружили, что нерегулярный режим сна может увеличить риск депрессии так же, как и меньшее количество часов отдыха.

Сон в воскресенье может даже повлиять на утреннее настроение в понедельник и сделать человека таким же раздражительным, как если бы он поздно лег спать накануне.

Исследования проводились с помощью устройств, которые оценивают сон человека, - Fitbit и другие трекеры активности и умные часы, такие как Apple Watch.

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