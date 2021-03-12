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суббота, 13 марта 2021 10:00

Черный чай предотвращает старение и приносит пользу организму

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Черный чай предотвращает старение и приносит пользу организму
Нельзя пить больше 3-4 чашек черного чая в день. Фото: pixabay

Черный чай является одним из самых популярных напитков, особенно в холодное время.

В нем есть много полезных веществ для организма и красоты, пишет Lenta.ua

Напиток активно борется с повреждением и старением клеток организма, а также защищает от развития хронических недугов. По словам исследователей, благодаря антиоксидантам, которые есть в черном чае, можно повысить "хороший" холестерин ЛПВП и снизить "плохой" холестерин ЛПНП.

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Черный чай может облегчить течение воспаления, а также снизить риск развития хронических болезней. Он способствует в борьбе с раком, аутоиммунными расстройствами, сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями.

Впрочем, не смотря на много положительных качеств черного чая, следует помнить, что этот продукт содержит в себе достаточно большое количество кофеина. Поэтому им не стоит злоупотреблять. Нельзя пить больше 3-4 чашек черного чая в день.

Семена льна снижают уровень холестерина. Они полезни для людей, страдающих атеросклерозом. Растворимая клетчатка связывает холестерин и как бы выталкивает его из организма.

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