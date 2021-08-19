Что добавлять в кофе, чтобы уменьшить негативное влияние кофеина

В сливках много полезных жиров, которые необходимы организму, поэтому к кофе надо одну чайную ложку. Фото: pixabay

Утром почти всем кофе помогает проснуться и быть бодрыми.

Чтобы уменьшить негативное влияние кофеина на организм, надо добавлять в кофе некоторые продукты, пишет "Обозреватель".

Корица, например, снижает уровень глюкозы в крови и уменьшает окислительный эффект от действия кофе. Стоит добавлять хотя бы щепотку корицы в кофе каждый день.

Имбирь хорошо влияет на пищеварительную систему, его можно есть сырым, маринованным, добавлять в различные блюда, как приправу, а также в чай ​​и кофе.

В сливках много полезных жиров, которые необходимы организму, поэтому к кофе надо одну чайную ложку.

Гвоздика снижает давление, а также хорошо стимулирует движение крови. Имеет много эфирных масел, которые хорошо влияют на организм.

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Щепотку какао также следует добавлять, оно меняет вкус кофе.

Кофеин способствует возбуждению нервной системы и улучшает концентрацию перед занятием. Также помогает избавляться мышечной усталости после тренировки и боли, по словам специалистов. Этот кофейный элемент улучшает производительность при беге, езде на велосипеде, футболе, баскетболе, теннисе, гольфе и подъеме тяжестей.