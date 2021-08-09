Как кофеин влияет на тренировку

Кофеин способствует возбуждению нервной системы и улучшает концентрацию перед занятием. Фото: pixabay

Кофе утром дает энергии на целый день.

Но напиток влияет на организм по-другому, если его добавить в план тренировки, пишет gurman-bel.

Кофеин способствует возбуждению нервной системы и улучшает концентрацию перед занятием. Также помогает избавляться мышечной усталости после тренировки и боли, по словам специалистов. Етот кофейный элемент улучшает производительность при беге, езде на велосипеде, футболе, баскетболе, теннисе, гольфе и подъеме тяжестей.

В основном исследования фокусируются на эффекте кофеиновых таблеток, а не кофе как напитка. Определить, как кофе влияет на производительность во время спорта, сложнее, поскольку содержание кофеина варьируется в каждой чашке.

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От кофе надо отказаться, если есть какие-либо боли, скачки давления, тревога, волнение.

Для разминки надо одну минуту практиковать бег на месте. Тогда приседать 50 раз, расставив ноги на ширине плеч. Потом выпады назад по 20 раз на каждую ногу. Вперед ногами можно махать по 30 раз и на каждую ногу. Это заставит работать мышцы.