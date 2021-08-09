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понедельник, 09 августа 2021 14:10

Ежедневно по 15 мин.: какие упражнения должны быть в зарядке, чтобы эффективно худеть

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Ежедневно по 15 мин.: какие упражнения должны быть в зарядке, чтобы эффективно худеть
Для разминки надо одну минуту практиковать бег на месте. Фото: pixabay

Для того чтобы чувствовать себя бодро и одновременно худеть, недостаточно только придерживаться строгих диет или правильного питания.

Gazeta.ua собрала подборку упражнений, на которые понадобится всего 15 мин. в день, но результат не заставит себя долго ждать.

Благодаря этим активностям удастся привлечь как можно больше частей тела и получить эффект именно там, где нужно.

Для разминки надо одну минуту практиковать бег на месте. Тогда приседать 50 раз, расставив ноги на ширине плеч. Потом выпады назад по 20 раз на каждую ногу. Вперед ногами можно махать по 30 раз и на каждую ногу. Это заставит работать мышцы.

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Тогда можно практиковать выпады в сторону и вперед также по 20 раз на каждую ногу. Разбавить разминку стоит прыжками со скакалкой 50 раз и этим завершить тренировку. Через две недели регулярных упражнений должен быть заметен результат.

Занимаясь спортом, надо знать меру и не переусердствовать. Спортивные нагрузки тренируют сердце и сосуды. Здоровое движение крови по чистым сосудам беспрепятственно переносит кислород, аминокислоты, необходимые для волос микроэлементы, по ее словам. Люди, занимающиеся спортом и следят за здоровьем, не страдают гипертонией и другими "возрастными" болезнями.

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