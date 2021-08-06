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пятница, 06 августа 2021 16:00

Спортивные занятия влияют на волосы - трихолог

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Спортивные занятия влияют на волосы - трихолог
Бегать следует на свежем воздухе, в лесу или парке, где далеко до больших дорог. Фото: pixabay

Занимаясь спортом, надо знать меру и не переусердствовать.

Спортивные нагрузки тренируют сердце и сосуды, рассказала трихолог Лариса Пономаренко.

Здоровое движение крови по чистым сосудам беспрепятственно переносит кислород, аминокислоты, необходимые для волос микроэлементы, по ее словам. Люди, которые занимаются спортом и следят за здоровьем, не страдают гипертонией и другими "возрастными" болезнями.

Длительные занятия тяжелой атлетикой могут спровоцировать у женщин повышение мужского полового гормона тестостерона. Из-за этого волосы будут выпадать, как у мужчин.

Лучше выбирать пробежки, пилатес, стретчинг, танцы на пилоне. Бегать следует на свежем воздухе, в лесу или парке, подальше от дорог.

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Люди, не придерживающиеся правильного питания, часто страдают от дефицитных состояний. Соответственно, волосам недостаточно какого-то витамина, микроэлемента, белка и они начинают выпадать.

Часто девушки сталкиваются с проблемой, когда не могут отрастить волосы. Этому есть причины. Одна из них - представление о длине волос. Ведь оно не растет до бесконечности, а выпадает в нужное время, потому что так принято генетически. С возрастом рост волос замедляется.

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