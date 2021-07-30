Что делать, если не растут волосы

Бывает, что корни отрастают, но длины не прибавляется. Фото: pixabay

Нередко девушки сталкиваются с проблемой, когда не могут отрастить волосы.

Для их слабого роста есть определенные причины, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

Одна из них - представление о длине волос. Ведь оно не растет до бесконечности, а выпадает в нужное время, потому что так принято генетически. С возрастом рост волос замедляется.

Бивают и другие проблемы, например волосы растут, но есть тонкими и слабыми. Это может привести к дефициту витаминов, заболевания ЖКТ, нарушения углеводного обмена, стресса, хронического заболевания. Тогда стоит обращаться к специалистам.

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Бывает, что корни отрастают, но длины не прибавляется. Причиной ломкости может быть неудачное окрашивание, частое использование горячих утюгов и плоек без необходимой защиты, сухость волос, а также патологические состояния, вызванные, например, грибком.

Отрастить длинные и густые волосы - дело нелегкое и долгое. Есть определенный алгоритм действий, который может помочь. Первый шаг - это поход к врачу, чтобы убедиться, что причиной плохого роста волос не является болезнь. Не использовать стимуляторы роста волос самовольно без консультации со специалистом. Волосы могут начать выпадать, и продлится это долго.