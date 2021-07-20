Как отрастить длинные волосы: советы специалиста

Надо помнить о том, что необходимо подстригать кончики волос, особенно освещенного и обесцвеченных. Фото: pixabay

Отрастить длинные и густые волосы - дело нелегкое и долгое.

Есть определенный алгоритм действий, который может помочь, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

Первый шаг - это поход к врачу, чтобы убедиться, что причиной плохого роста волос не является болезнь.

После этого трихолог советует не использовать стимуляторы роста волос самовольно без консультации со специалистом. Волосы могут начать выпадать, и продлится это долго.

Надо помнить о том, что необходимо подстригать кончики волос, особенно осветленных и обесцвеченных. Иначе корни будут отрастать, а кончики ломаться.

Нужен полный домашний уход: пилинг, шампунь, маска, кондиционер, масло и термозащита.

Надо выбирать профессиональный уход - "холодные" методы, которые не повреждают волосы, а наполняют кератином и увлажняют.

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Для горячих методов есть два предостережения:

- их нельзя применять блондинкам;

- нужно проводить регулярно.

В общем тандеме образа большую роль играет цвет волос. Иногда, меняя его, это придаст свежести лицу и снимет усталость. Есть случаи, когда покраска наоборот может сделать человека старше на вид. Как правило, старят три основных цвета: холодный пепельный блонд, однотонный черный, красное дерево.