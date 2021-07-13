Цвета-табу для волос, которые делают старше

Фото: Instagram Megan Fox

В общем тандеме образа большую роль играет цвет волос.

Иногда, меняя его, это придаст свежести лицу и снимет усталость, пишет Cosmopolitan.

Есть случаи, когда покраска наоборот может сделать человека старше на вид. Как правило, старят три основных цвета: холодный пепельный блонд, однотонный черный, красное дерево.

Выбирая новый цвет волос, не стоит доверять красивым фото в журнале. То, что подходит модели, на другом человеке будет выглядеть совсем иначе.

Холодный пепельный блонд, например, подчеркивает недостатки кожи на лице, неэстетичные линии и морщины.

К однотонному черному лучше добавлять красивые блики и переливы.

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С оттенком красное дерево следует быть осторожными. Если сделать что-то неправильно, то будет дешевый вид и эффект so last season. Лучше выбирать более универсальный цвет или краситься у опытного колориста.

Соленая морская вода, как и солнце, сильно сушит волосы. Летом из-за этих факторов за ними нужно более пристально ухаживать и защищать. Первое правило ухода - носить головной убор, чтобы покрыть голову в наиболее жаркий период.