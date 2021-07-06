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вторник, 06 июля 2021 13:18

Морская вода и солнце: как ухаживать за волосами летом

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Морская вода и солнце: как ухаживать за волосами летом
Купаясь в соленой воде, нужно нанести на длину, например, бальзам или маску для защиты от сухости. Фото: pixabay

Соленая морская вода, как и солнце, сильно сушит волосы.

Летом из-за этих факторов за ними нужно более пристально ухаживать и защищать, пишет РБК-Україна.

Первое правило ухода - носить головной убор, чтобы покрыть голову в наиболее жаркий период.

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Можно не иметь серии специальных летних средств ухода. Их всегда подбирают по типу волос и кожи головы. Ведь любые средства могут уменьшать вред, но не защищать.

Купаясь в соленой воде, нужно нанести на всю длину, например, бальзам или маску для защиты от сухости.

Летом кожа головы еще чаще жирнеет. Советуют пользоваться пилингом для дополнительной очистки. Шампунь должен быть таким, чтобы хорошо промывал волосы. Можно и сухой шампунь добавить, чтобы убрать жирность. Длину следует увлажнять максимально.

Соль плохо влияет на волосы, поэтому после купания в море его надо помыть. Морская вода, которая высохла на волосах, оставляет после себя слой соли и сушит его. После мытья нужно нанести кондиционер для смягчения волос.

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