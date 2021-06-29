Что больше всего вредит волосам летом

Волосы также нужно защищать от солнца. Фото: pixabay

Летом за волосами надо ухаживать так, чтобы высокие температуры его не испортили.

Нужно для этого придерживаться некоторых правил, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

По ее словам, соль плохо влияет на волосы, поэтому после купания в море его надо помыть. Морская вода, которая высохла на волосах, оставляет после себя слой соли и сушит его. После мытья нужно нанести кондиционер для смягчения волос.

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Посетив бассейн, тоже важно помнить о мытье головы. Хлор в составе воды в бассейне вредит волосам, как и соль.

Волосы также нужно защищать от солнца.

Ему должно хватать витаминов. Сезонные травы и салаты - идеальный источник микроэлементов: зеленые салаты, руккола, кинза, петрушка, укроп, салат-айсберг.

Расческа должна быть качественной, чтобы не навредить волосам. Расчески изготавливают из разных материалов. Например, металлические сейчас не используют, так как они высушивают волосы, электризуют их.