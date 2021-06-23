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среда, 23 июня 2021 14:17

Деревянный, металлический или пластиковый: какую расческу выбрать для волос

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Деревянный, металлический или пластиковый: какую расческу выбрать для волос
Один из лучших материалов для расчески - пластик. Фото: pixabay

Расческа должна быть качественной, чтобы не навредить волосам.

Как выбирать этот аксессуар каждому индивидуально рассказала трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram.

Расчески бывают из разных материалов. Например, металлические сейчас не используют, так как они высушивают волосы, электризуют их.

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Деревянная расческа может показаться хорошим натуральным вариантом, но она также может навредить. Деревянные расчески нужно часто менять и следить, чтобы они всегда были отполированы. Маленькие зазубрины, которые образуются со временем на деревянной расческе, будут рассекать волосяное полотно, из-за чего будут секущиеся волосы.

Один из лучших материалов для расчески - пластик. На нем не образуются зазубрины, которые рвут волосы, он не намагничивает волоси. Ухаживать за ними также очень удобно - легко моются мыльным раствором и обрабатываются антисептиком.

По словам експерта, расчесывать волосы надо столько раз, сколько это необходимо. Не стоит тянуть волосы расческой, а осторожно распутывать. Можно добавить увлажняющие спреи. Начинать расчесывать надо с кончиков и постепенно идти выше.

Тугие прически и аксессуары для волос делают трения и давление на кожу головы. Используя их, надо учесть некоторые правила, чтобы избежать неприятных последствий. Модными всегда будут обручи, повязки, заколки, резинки. Меняется только их стиль, форма, но носить их не всегда комфортно. Например, через повязку или обруч может быть головная боль. Также высока вероятность травмировать шпилькой кожу головы.

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