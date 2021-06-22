Резинки, заколки, тугой хвост: как аксессуары и прически влияют на волосы

Модными всегда будут обручи, повязки, заколки, резинки. Фото: pixabay

Тугие прически и аксессуары для волос делают трения и давление на кожу головы.

Используя их, надо учесть некоторые правила, чтобы избежать неприятных последствий, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

По ее словам, модными всегда будут обручи, повязки, заколки, резинки. Меняется только их стиль, форма, но носить их не всегда комфортно. Например, через повязку или обруч может быть головная боль. Также высока вероятность травмировать шпилькой кожу головы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как защитить волосы от повреждений при ежедневных укладках

В прическе высокий тугой хвост или конский хвост, основная нагрузка приходится на линию лба. Со временем линия роста волос поднимается, лоб становится выше. Это называется "тракционное выпадение волос", то есть волосы вытягиваются под собственной тяжестью.

Выращивать волосы - это безопасная процедура. Главное - найти хорошего специалиста.

Тугие резинки для волос пережимают и способствуют ломкости волос в месте пережатия, а резинки "спиральки" просто обрывают волосы, если их стягивать с хвоста, распуская локоны. Резинка должна быть мягкая, лучше шелковая.

Чтобы отрастить длинные волосы, многие девушки пьют добавки и покупают дорогие шампуни и маски. Получить красивые волосы можно на самом деле просто и бесплатно, делая массаж кожи головы. Благодаря этой процедуре лимфа начинает двигаться и может повлиять, например, на отечность.