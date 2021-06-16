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среда, 16 июня 2021 15:38

Волосы становятся густыми и длинными благодаря специальному массажу

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Волосы становятся густыми и длинными благодаря специальному массажу
Массаж снимает головную боль, стимулирует кровообращение, поэтому и рост волос. Фото: pixabay

Чтобы отрастить длинные волосы многие девушки пьют добавки и покупают дорогие шампуни и маски.

Получить красивые длинные волосы можно на самом деле просто и бесплатно, делая массаж кожи головы, рассказал бьюти-эксперт Хади Пьюрбьюти в Instagram.

Благодаря этой процедуре лимфа начинает двигаться и может повлиять, например, на отечность. Также массаж снимает головную боль, стимулирует кровообращение, поэтому и рост волос. Если делать его регулярно, то волосы становятся еще и гуще и толще.

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Массаж можно делать руками или с помощью гаджетов. И то и другое будет продолжаться пять-семь минут. Если делать ручной массаж, то надо пальцами сначала интенсивно массировать корни волос круговыми движениями, двигаясь от лба к макушке, и от макушки до шеи. Ее также можно помассировать. Тогда руками захватить волосы у корней и виски и потянуть их к верхушке, кагби отделить кожу головы от черепа. Такие же движения повторить от лба к макушке. На конец можно кулаками помассировать затылок.

Ручной массаж легко делать с помощью расчески. После отработки одной зоны, придерживая кожу головы, нужно пройтись по скальпу массажной щеткой для лучшего усиления кровотока.

Мытье головы позволяет очистить кожу и волосы. Именно потому, чтобы от этого еще и улучшить настроение, стоит придерживаться некоторых правил в процессе. Одно из них - шампунь должен быть по типу кожи головы и всех проблем, которые есть с волосами. Именно он должен очистить кожу головы, а если этого недостаточно, тогда используют пилинг.

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