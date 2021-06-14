Правила, чтобы мыть голову и получать удовольствие

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 360
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 324
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 558
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1260
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1395
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 729
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1539
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1098
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
8
13
17
3
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 711
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 495
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 414
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2709
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 639
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 1071
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 11:39

Правила, чтобы мыть голову и получать удовольствие

  Комментировать
Правила, чтобы мыть голову и получать удовольствие
Мыть голову в позе стоя или вниз не имеет большого значения. Фото: pixabay

Мытье головы позволяет очистить кожу и волосы.

Именно поэтому, чтобы от этого еще и улучшить настроение, стоит придерживаться некоторых правил в процессе, рассказала трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram.

Одна из них - шампунь должен быть по типу кожи головы и всех проблем, которые есть с волосами. Именно он должен очистить кожу головы, а если этого недостаточно, тогда используют пилинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избавится от ранней седины - способы

В этом средстве есть слабокислий состав, что разрушает пептидные и липидные связи между клетками кожи и отшелушивает кератин, кожный жир и другие загрязнения с поверхности кожи головы.

Мыть голову в позе стоя или вниз не имеет большого значения. Главное - нанести шампунь по всей поверхности два раза.

Температура воды должна быть комфортной и приближенной к температуре тела. Нельзя мыть голову холодной или горячей водой. Из-за холодной воды может быть спазм сосудов кожи головы, а горячая усиливает работу сальных желез.

Мыть голову каждый день плохо для волос и кожи. Именно на ней есть свой микроклимат с оптимальной температурой, гидро-липидным балансом и рН. Если этот баланс изменить, то могут возникнуть такие проблемы, как шелушение, перхоть, зуд, раздраженное состояние кожи головы, излишняя жирность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правила, чтобы мыть голову и получать удовольствие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 11116
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 9513
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 5265
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 3537
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3033
Красота
Летние образы от голливудских моделей: как одеваются самые модные женщины планеты
Летние образы от голливудских моделей: как одеваются самые модные женщины планеты
Чем полезны эфирные масла и как их использовать
Чем полезны эфирные масла и как их использовать Просмотров: 27
Дешево, быстро, эффективно: три диеты, которые лучше всего подходят для лета
Дешево, быстро, эффективно: три диеты, которые лучше всего подходят для лета
 Просмотров: 207
Какие полезные свойства имеет шоколад
Какие полезные свойства имеет шоколад Просмотров: 234
Почему надо делать перерывы во время работы или учебы
Почему надо делать перерывы во время работы или учебы Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 209
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть