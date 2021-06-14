Правила, чтобы мыть голову и получать удовольствие

Мыть голову в позе стоя или вниз не имеет большого значения. Фото: pixabay

Мытье головы позволяет очистить кожу и волосы.

Именно поэтому, чтобы от этого еще и улучшить настроение, стоит придерживаться некоторых правил в процессе, рассказала трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram.

Одна из них - шампунь должен быть по типу кожи головы и всех проблем, которые есть с волосами. Именно он должен очистить кожу головы, а если этого недостаточно, тогда используют пилинг.

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В этом средстве есть слабокислий состав, что разрушает пептидные и липидные связи между клетками кожи и отшелушивает кератин, кожный жир и другие загрязнения с поверхности кожи головы.

Мыть голову в позе стоя или вниз не имеет большого значения. Главное - нанести шампунь по всей поверхности два раза.

Температура воды должна быть комфортной и приближенной к температуре тела. Нельзя мыть голову холодной или горячей водой. Из-за холодной воды может быть спазм сосудов кожи головы, а горячая усиливает работу сальных желез.

Мыть голову каждый день плохо для волос и кожи. Именно на ней есть свой микроклимат с оптимальной температурой, гидро-липидным балансом и рН. Если этот баланс изменить, то могут возникнуть такие проблемы, как шелушение, перхоть, зуд, раздраженное состояние кожи головы, излишняя жирность.