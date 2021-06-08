Лайфхаки, чтобы не мыть голову каждый день

В ситуации, когда волосы жирные, а времени его мыть нет, поможет обычная детская присыпка. Фото: pixabay

Мыть голову каждый день плохо для волос и кожи.

Именно на ней есть свой микроклимат с оптимальной температурой, гидро-липидным балансом и рН, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

По ее словам, если этот баланс изменить, то могут возникнуть такие проблемы, как шелушение, перхоть, зуд, раздраженное состояние кожи головы, излишняя жирность. Из-за ежедневного мытья нарушается гидро-липидный баланс кожи головы. Она теряет влагу, а сальные железы начинают вырабатывать больше секрета. Как следствие, волосы становятся жирными и без объема вечером, хотя их и мыли утром. Использование безсульфатних шампуней, масел, стайлингов, пены и лаков для волос ухудшает его состояние тоже.

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Чтобы бороться с этой проблемой, сначала следует очистить кожу головы от кожного жира и остатков различных средств по уходу. Хорошим вариантом будет пилинг для кожи головы. Если его использовать регулярно, то волосы можно не мыть каждый день.

Большую роль играет питьевой режим. Увлажнение кожи головы должно быть не только внешне, но и изнутри.

Можно с такой проблемой обратиться к трихологу.

В ситуации, когда волосы жирные, а времени их мыть нет, поможет обычная детская присыпка. Ею надо припудрить кожу головы. Средство абсорбирует кожный жир, поэтому волосы станут чище и объемнее у корней. Эффект продержится несколько часов. Тогда можно вымыть шампунем.

Также популярное средство - сухой шампунь. Но он слишком сушит волосы и повреждает их структуру.

Рано или поздно у всех появляется седина на волосах и каждый хочет этот процесс оттянуть. Седина - это индивидуально. В причинах ее появления следует принимать во внимание как наследственность, так и особенности организма. Но если заметить седой волосок, то не надо его выдергивать, надеясь, что больше не вырастет. Лучше обратиться к специалисту. Благодаря ему можно выявить причину, если это ранняя седина, и остановить проблему.