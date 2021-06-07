Как избавится от ранней седины - способы

Рано или поздно у всех появляется седина на волосах и каждый хочет этот процесс оттянуть.
Почему так происходит и как бороться с проблемой рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.
По ее словам, седина - это индивидуально. В причинах ее появления следует принимать во внимание как наследственность, так и особенности организма. Но если заметить седой волосок, то не надо его выдергивать, надеясь, что больше не вырастет. Лучше обратиться к специалисту. Благодаря ему можно выявить причину, если это ранняя седина, и остановить проблему.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Причиной ранней седины могут быть:
- заболевания щитовидной железы;
- дефицитное состояния (медь, сера, парааминобензойная кислота);
- наследственный фактор;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания ЦНС.
В то же время, седину можно закрасить или вообще остановить специальными трихологическими препаратами. Среди них не надо использовать препарат типа антиседин и его аналоги. Они могут состоять из свинца, который при окислении и дает рыжевато-русый оттенок волосам. Также свинец плохо влияет на организм в целом.
Проблемы с волосами могут быть через обычные будничные привычки. О некоторых из них стоит отказаться. Есть шесть самых популярных привычек, которые портят волосы. Одна из них - курение. Оно способствует окислительным процессам в организме, негативно влияет на органы дыхания, желудочно-кишечного тракта и ухудшает состояние волос.
Комментарии