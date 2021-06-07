Как избавится от ранней седины - способы

Если заметить седой волосок, то не надо его выдергивать, надеясь, что больше не вырастет. Фото: pixabay

Рано или поздно у всех появляется седина на волосах и каждый хочет этот процесс оттянуть.

Почему так происходит и как бороться с проблемой рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

По ее словам, седина - это индивидуально. В причинах ее появления следует принимать во внимание как наследственность, так и особенности организма. Но если заметить седой волосок, то не надо его выдергивать, надеясь, что больше не вырастет. Лучше обратиться к специалисту. Благодаря ему можно выявить причину, если это ранняя седина, и остановить проблему.

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Причиной ранней седины могут быть:

- заболевания щитовидной железы;

- дефицитное состояния (медь, сера, парааминобензойная кислота);

- наследственный фактор;

- заболевания желудочно-кишечного тракта;

- заболевания ЦНС.

В то же время, седину можно закрасить или вообще остановить специальными трихологическими препаратами. Среди них не надо использовать препарат типа антиседин и его аналоги. Они могут состоять из свинца, который при окислении и дает рыжевато-русый оттенок волосам. Также свинец плохо влияет на организм в целом.

Проблемы с волосами могут быть через обычные будничные привычки. О некоторых из них стоит отказаться. Есть шесть самых популярных привычек, которые портят волосы. Одна из них - курение. Оно способствует окислительным процессам в организме, негативно влияет на органы дыхания, желудочно-кишечного тракта и ухудшает состояние волос.