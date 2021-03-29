Причины переедания вечером и как с этим бороться

Если пропустить утром завтрак, то это также приведет к перееданию вечером. Фото: pixabay

Часто люди, которые худеют, могут держаться, чтобы не съесть лишнего в течение дня.

Но вечером все усилия сводятся на нет и человек ест все подряд, рассказала диетолог Татьяна Лакуста в Instagram.

На это есть несколько причин. Одна из них то, что за день человек неправильно распределяет калории из-за привычек, роботи, или стресса.

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Если пропустить утром завтрак, то это также приведет к перееданию вечером. Этому также способствуют эмоции и усталость. Чем позже и сытнее ужинать, тем меньше хочется есть на следующее утро. Диетолог говорит, что это "формирует порочный круг неправильного распределения пищи в течение дня".

Еще одна причина - эмоциональная. Она одна из основных для срывов на что-нибудь вкусненькое по вечерам. Важно не пропускать прийоми пищи вдень, тогда и вечером не будет ощущения голода.

Специалист, как одно из блюд на ужин, рекомендует салат с яйцами и запечный картофелем.

Исследования показали, что чашка крепкого кофе за пол часа до спортивных занятий способствует сжиганию жира. Ученые с кафедры физиологии Гранадского университета имели целью узнать, действительно ли кофеин усиливает окисление или "сжигание" жира во время тренировки.