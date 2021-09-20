Ученые вырастили кофе в пробирке

В Финляндии ученые в лабораторных условиях вырастили кофе из растительных клеток.

Ученые из VTT Центра технических исследований культивировали клетки кофейных растений и поместили их в биореакторы с питательной средой для разрастания. Об этом сообщает Fast Company.

"Вышла света биомасса. После сушки она становится порошком, а при обжаривании приобретает темно-коричневого цвета", - рассказали исследователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как поразить близких - три оригинальных рецепта кофейных коктейлей

Ученые сварили и попытались ее на вкус. По их словам, по вкусу и запаху лабораторная кофе напоминает обычный напиток.

"Изменения климата имели негативное влияние на выращивание кофе традиционным путем. Температура в Колумбии становится все выше, а площадь плантации для выращивания кофе сокращается. Поэтому эксперты ищут альтернативные пути", - объяснили ученые ученые важность исследования.

Режим питания влияет на продолжительность жизни человека. Низкоуглеводные диеты с преобладанием белков и жиров животного происхождения могут приблизить время смерти.