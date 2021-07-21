Кофе снижает риск заболеть Covid-19 - ученые

Кофе влияет на коронавирусную болезнь. Фото: Украинская правда

Группа ученых изучила влияние пищевых привычек на иммунную систему. Существует способность некоторых продуктов снижать риск заболевания коронавирусом. Кофе оказался одним из главных факторов снижения шансов заразиться.

Одну или более чашек кофе в день связали примерно с 10% сокращением риска заболеть Covid-19. Кофеин и полифенолы, которые содержатся в напитке, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, информирует MDPI.

Медики изучили данные 38 тыс. человек, основываясь на том, какой диеты они придерживались с 2006 по 2010 год, а также на результатах тестирования на Covid-19.

Исследователи проанализировали содержание в рационе у этих людей кофе, чая, обработанного мяса, красного мяса, фруктов и овощей, рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

Потребление кофе, согласно исследованию, также снижает риск тяжелого течения инфекции и пневмонии у пожилых людей. Отмечается, что в сочетании с овощами "уровень защиты" от Covid-19 возрастает.

К другим факторам снижения вероятности заболевания коронавирусом исследователи отнесли также потребление чая и жирной рыбы. А наличие большого количества обработанного мяса (сосиски, колбаса и т.д) эксперты связали с более высоким риском заражения.

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