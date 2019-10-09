Сны важны для психического здоровья: ученый

Зигмунд Фрейд с матерью Амалией в Вене. Фото: http: //people.jmoro

Книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений" вышла в свет 13 октября 1900 года. В книге австрийский ученый классифицировал сновидения. Фрейд утверждал, что сон - это ребус, головоломка. Его законы нужно расшифровать.

Австрийский ученый первым занялся научным анализом сновидений и дал им психологическое объяснение. Его учение противоречило традиционному, основанном на физиологической науке конца XIX - начала ХХ в. Физиологи видели в сновидениях хаотическую деятельность мозга. Фрейд наделял их охранной функцией, важной для психического здоровья. Фрейд доказал, что во сне проявляется коллективное бессознательное, ведь сны видят и слепые люди.

В основе всех поступков человека лежит половой инстинкт, утверждал доктор Фрейд. Его называли сексуальным маньяком и шарлатаном. Чтобы заставить прекратить "непристойные" выступления, коллеги его бойкотировали. Фрейд был откровенным, когда речь шла о половой жизни его пациентов. И скрытным, когда дело касалось его собственного.

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В книге австрийский ученый классифицировал сновидения. Особое его внимание привлекли сны, кажутся не только непонятными, но и хаотичными. Предложенная Фрейдом теория постоянно подвергается просмотрам и дополнением в психоанализе. "Толкование сновидений" выдержало 7 переизданий при жизни Фрейда. Книга стала бестселлером в Европе, но теория Фрейда столкнулась и с резкой критикой.

Фрейд имел фобию на числа "2" и "6". Он никогда не селился в гостиницах, где был более 61 номер. Он боялся, что его могут поселить в 62-й номер. 6-го февраля ученый не выходил на улицу. Он считал, что эту дату лучше пересидеть дома.