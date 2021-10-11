 
Ексклюзивы
1/5
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 1521
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 747
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1143
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1233
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2871
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5292
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 900
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1944
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 657
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
5
5
6
8
7
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах &quot;Интерсити&quot; - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Видео
Все видео
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1197
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 540
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 918
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1035
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 468
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
понедельник, 11 октября 2021 13:31

Вселенский патриархат разбил план российской церкви
5

  Комментировать

Синод снял анафему с Филарета и Макария
Фото: depo.ua
Синод снял анафему с Филарета и Макария
Филарета и Макария признали каноническими
Филарета и Макария признали каноническими
Анафему на Филарета наложила в 1997 году Московская патриархия

11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария. Их признали каноническими.

Российская православная церковь наложила анафему, чтобы помешать украинской церкви получить томос.

"Киевская митрополия никогда не была канонически переданной Московскому патриархату. Нет ни одного официального документа, подтверждающего такое подчинение или уступку со стороны Константинопольской церкви", - сообщил Вселенский патриарх Варфоломей I.

Накануне главы УПЦ КП Филарет и УАПЦ Макарий обратились с апелляцией во Вселенский патриархат как к высшей апелляционной инстанции в церковных судебных спорах. Требовали отменить анафему, которую наложила Российская православная церковь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митрополит Макарий рассказал о спорах с Филаретом относительно Собора

Параллельно ко Вселенскому патриарху решил обратиться тогдашний президент Петр Порошенко:

"Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его Святейшеству с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви".

Депутаты Верховной Рады поддержали намерения Порошенко.

За несколько дней Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

После снятия анафемы Вселенский патриарх Варфоломей I организовал 15 декабря 2018 года объединительный собор Украинских православных церквей. Участники собора установили устав и избрали предстоятеля ПЦУ. Им стал митрополит Епифаний (Думенко). Собор возглавил уполномоченный представитель Вселенского патриархата - митрополит Галльский Эммануил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ

6 января 2019-го Украине предоставили томос - подтверждение автокефального церковного устройства православной церкви. Его выдал Вселенский патриарх Варфоломей I и Священный Синод Константинопольской православной церкви для Киевской митрополии.

15 октября 2018 года Российская православная церковь полностью прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске. Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Синод РПЦ "признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вселенский патриархат разбил план российской церкви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Вселенский патриархат разбил план российской церкви

Самое читаемое
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 5688
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 4869
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 4635
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 4140
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4115
Общество
Два региона объявили чрезвычайную ситуацию
Два региона объявили чрезвычайную ситуацию Просмотров: 63
Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими
Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими Просмотров: 81
Дождь будет переходить в снег: погода разозлит украинцев переменчивостью
Дождь будет переходить в снег: погода разозлит украинцев переменчивостью Просмотров: 306
Новая Covid-волна в Украине началась раньше и набирает обороты - Ляшко
Новая Covid-волна в Украине началась раньше и набирает обороты - Ляшко Просмотров: 369
Коронавирус в Украине свирепствует - где больше всего инфицированных
Коронавирус в Украине свирепствует - где больше всего инфицированных Просмотров: 954
Больше всего комментируют
6
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
5
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
3
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
2
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
2
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
Голосов: 57241
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть