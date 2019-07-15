"Хотят убрать людей, которые спасли страну"

- Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Вместо этого мы стремимся ее усилить, - говорит 11 июля президент Владимир Зеленский, 41 год. - Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под нее, добавить президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, Государственной фискальной службы и таможни, секретаря Совета нацбезопасности и обороны, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

В тот же день на сайте Верховной Рады появился соответствующий законопроект авторства президента.

- После последних поездок по стране не хватает цензурных слов. Ежедневно общаюсь с чиновниками разных уровней - это безнадежный диагноз, - говорит Зеленский. - Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, все одной масти. Им фиолетово. Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, одобряют незаконное обогащение, не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы много едят, строят дороги только в собственном "Фейсбуке" и рожают детей в Америке? Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек. Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Ежедневно ломаю голову, что с ними делать: обменять на пленных или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Меньшее, что можно сделать, - навсегда лишить их возможности участвовать в управлении государством.

- В случае поддержки парламентом проекта этого закона у нас будет абсолютное выполнение всех норм. Не важно, команда президента это или нет, - уверяет представитель президента в Верховной Раде 43-летний Руслан Стефанчук.

В команде Зеленского есть люди, которые работали во власти в 2014-2019 годах. Действующий секретарь СНБО Александр Данилюк руководил Министерством финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Глава наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Абромавичюс был министром экономического развития. Глава Офиса президента Андрей Богдан работал в правительстве Николая Азарова и подпадает под действующий закон о люстрации.

"Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом. Однако нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции достоинства, - говорится в заявлении послов стран "Большой семерки". - Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформах ".

- Зеленский не понимает, что в стране кадровый голод. Набрать квалифицированных людей неоткуда. Их давно забрал бизнес на достойные зарплаты и карьерные перспективы, - говорит политолог 54-летний Владимир Цыбулько.

- Электорат Зеленского "балдеет" от процесса, а не результата. И он сам наслаждается собственными радикальными шагами, одобрением от себе подобных эмоциональных людей. Этим законопроектом попал в инициативы Андрей Портнов (бывший заместитель главы Администрации Януковича, после Революции достоинства уехал в Австрию. 19 мая вернулся в Украину. - ГПУ). Тот формирует добрую половину политических решений Зеленского. Хочет убрать людей, которые в 2014-м спасли страну. Для этого надо принять закон. Его будет трудно продавить через парламент. И под него не могут подпадать избранные лица, только назначенные административной вертикалью. Может обойтись президентским указом.