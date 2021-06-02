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четверг, 03 июня 2021 07:36

Вместо умершей невесты замуж выдали ее сестру

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В индийской деревне Самаспур невеста умерла во время свадебной церемонии. Вместо нее замуж выдали ее родную сестру.

Сурабхи стало плохо во время обряда. Начала тяжело дышать, лицо посинело, а потом упала перед женихом. Врач сказал, что умерла от сердечного приступа.

- Мы растерялись, - рассказывает Саураб, родной брат Сурабхи. - Родственники начали советоваться. Кто-то предложил, чтобы наша младшая сестра Ниша вышла замуж вместо Сурабхи. Ведь все организованно. Семьи договорились о приданом и будущей жизни молодоженов. Ниша и Манджеш согласились.

Тело умершего положили в другой комнате. Все погребальные церемонии провели после завершения свадьбы.

- Не переживал никогда ничего подобного, - говорит дядя умершего Аджаб Сингх. - Горе из-за смерти одной племянницы и счастье за другую. Жених Манджеш - хороший парень. Хорошо, что он стал мужем одной из девушек. Семья поступила правильно. Сурабхи достойно похоронили.

Автор: Оксана СНИГУР
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Дата
03
июня

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