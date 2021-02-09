Заключенные подняли восстание

16 повстанцев застрелили друг друга из ружей. Другие пытались вырваться из тюрьмы Фото: pravyysektor.info

Восстание узников из Холодного Яра началось в Лукьяновской тюрьме Киева 9 февраля 1923 года. Заключенные украинские бойцы 4 ч. сдерживали чекистов и солдатов.

Холодноярскую республику большевики ликвидировали 1922 года. Этому способствовали победа над белогвардейцами, махновцами и завершение войны с поляками. Последних атаманов и казаков арестовали в сентябре. Чекисты заманили их на псевдосборы в Звенигороде, на которых якобы должны были обсуждать организацию всеукраинского антибольшевистского восстания.

2 февраля 1923 года чрезвычайная сессия Киевского губернского революционного трибунала приговорила повстанцев, а также старшин армии УНР, сотников Сечевых стрельцов, к расстрелу с конфискацией имущества. Не желая покорно ожидать смерти, все решили что будут сопротивляться при любой возможности.

В одной из камер вместе находилось 14 человек. 9 февраля в 8:30 караульный принес им кипяток. Один из заключенных вырвал его из рук чекиста, облил его и забрал револьвер. Заключенные выбежали из камеры, пробились в канцелярию тюрьмы и захватили ружья и патроны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино

Началась перестрелка, во время которой удалось освободить других заключенных. Директор тюрьмы приказал расстреливать всех, кто попытается убежать. 1-ми погибли двое повстанцев. Чекисты же потеряли одного из своих и имели 3 раненых, среди них и директора тюрьмы.

Бой длился 4 ч. Когда преимущество врага и его подкреплений из города стало очевидным, 16 повстанцев синхронно застрелили друг друга. Всего погибло 38 бойцов, в том числе атаман Черного леса Денис Гупало, атаманы Холодного Яра Иларион Завгородний, Мефодий Голик-Зализняк, сотники Сечевых стрельцов Николай Опока и Михаил Турок.

Где похоронили повстанцев - неизвестно. Относительно реабилитации, то 1994 года в прокуратуре Киевской области оформили вывод, что "повстанцы преступно действовали против Рабоче-Крестьянского государства в интересах восстановления власти буржуазии в Украине, а квалификация их деяний дана верно, осуждение является обоснованным". В конце 2016 года апелляционный суд Киевской области вынес решение реабилитировать атаманов и казаков Холодного Яра, которые боролись за независимость Украины.

Восстание советских политзаключенных в степном лагере в поселке Кенгир, Казахстан, подавили с помощью армии и танков 26 июня 1954-го. Восстание продолжалось 40 дней. В Степлаге узники медленно умирали на рудниках. Туда ежедневно прибывали новые эшелоны с невольниками. На момент восстания в лагере находилось 9596 украинцев. Среди них члены ОУН и бойцы УПА. В тот день погибло около 700 человек.