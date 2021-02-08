В Киев вошли с лозунгом "Смерть украинцам"

Большевистские войска вступают в обстрелянный из пушек Киев Фото: historians.in.ua

В ночь на 8 февраля 1918 года большевистская армия под командованием Михаила Муравьева захватила Киев. Россияне разбрелись по городу и начали грабежи, насилие и массовые расстрелы населения - "красный террор".

Сам город стоял в руинах. Накануне его обстреливали из пушек. По разным подсчетам, выпустили от 5-15 тыс. снарядов. Повредили почти все исторические здания и храмы. Защитники столицы отступили в сторону Житомира, а за ними и члены Центральной Рады. Михаил Муравьев приказал "беспощадно уничтожить офицеров, юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции", которые остались в Киеве.

Солдаты и матросы врывались в квартиры офицеров и убивали их прямо внутри, выводили расстреливать на улицы, или же вели к бывшему царскому дворцу. В произволе заходили еще дальше. Арестовывали и уничтожали на месте любого "подозрительного". Смотрели на руки. Если те не имели следов физического труда, могли сразу причислить к "врагам революции и пролетариата".

Расстреливали за украинский язык и даже за "малороссийские усы". Разоружали и уничтожали отряды местной красной гвардии, которые своими действиями помогали захватывать Киев. Чуть не расстреляли председателя ВУЦИК Советской Украины Николая Скрипника за украинское удостоверение. У того сложилось мнение, что борются не с врагами, а с украинцами в ​​целом. По городу ездил броненосец с надписью "Смерть украинцам!"

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"Киев утонул в крови. Кроме расстрелов, Муравьев повсюду с собой приносил дух грабежа, мародерства, потакал пьянству. В Киеве не видела ни одного расстрелянного, который остался при одежде. Известны случаи расстрела буржуя из-за пальто", - свидетельствовала позже революционерка Наталья Лисовская.

"Берите, грабят, все - ваше", - выступал Муравьев перед солдатами.

К мародерству присоединились и его командиры. Врывались в дома киевлян, отбирали все ценное, а затем хвастались награбленным перед знакомыми. Срывали со стен и топтали ногами портреты Тараса Шевченко. Грабили грузовые поезда и вагоны с бытовыми вещами и крамом.

Киев понес невероятные материальные и человеческие убытки. По разным оценкам от рук "красных" погибло от 2-6 тыс. человек. После того множество "революционеров" отказались поддерживать большевиков.

В конце апреля Муравьева арестуют, но его дело закроют "из-за отсутствия состава преступления". Имел поддержку высшего большевистского руководства.

Командующий российскими большевистскими войсками Михаил Муравьев приказал наступать на Киев 5 февраля 1918 года. За неделю до этого с большими потерями оккупанты прошли железнодорожную станцию ​​Круты. "Эту власть мы несем с далекого севера на остриях своих штыков и там, где ее устанавливаем, всемерно поддерживаем силой этих штыков", - писал в приказе. Муравьев был жестоким человеком. Еще во времена Временного правительства организовывал батальоны смерти - наиболее мотивированные части, которые должны были любой ценой прорвать немецкий фронт в окопной войне. Также их использовали в качестве заградотрядов для обычных солдат. Успешно действовать против немцев не смогли, но идейно обработанных использовали против украинцев.