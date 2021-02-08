В Киев вошли с лозунгом "Смерть украинцам"

 
Ексклюзивы
1/5
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 180
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Просмотров: 1998
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 7569
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1494
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 540
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 234
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 693
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 1782
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4527
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 6939
Фото
Все фото
4
13
18
24
3
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Алкоголь от британцев, бейсболки от американцев - как обживались на антарктической станции украинские ученые
Алкоголь от британцев, бейсболки от американцев - как обживались на антарктической станции украинские ученые
В Украине нашли сбитый американский самолет
В Украине нашли сбитый американский самолет
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Показали древнеримские надгробия, которые обнаружили под Ватиканом
Показали древнеримские надгробия, которые обнаружили под Ватиканом
Видео
Все видео
Сняли ролик о событиях в истории Украины, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролик о событиях в истории Украины, о которых не вспоминают учебники
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Националисты избрали нового руководителя
Националисты избрали нового руководителя
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Интервью
1/5
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 216
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 252
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 459
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1071
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 603
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
07 февраля 2021
Просмотров: 495
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
понедельник, 08 февраля 2021 11:54

В Киев вошли с лозунгом "Смерть украинцам"

  Комментировать
В Киев вошли с лозунгом &quot;Смерть украинцам&quot;
Большевистские войска вступают в обстрелянный из пушек Киев Фото: historians.in.ua

В ночь на 8 февраля 1918 года большевистская армия под командованием Михаила Муравьева захватила Киев. Россияне разбрелись по городу и начали грабежи, насилие и массовые расстрелы населения - "красный террор".

Сам город стоял в руинах. Накануне его обстреливали из пушек. По разным подсчетам, выпустили от 5-15 тыс. снарядов. Повредили почти все исторические здания и храмы. Защитники столицы отступили в сторону Житомира, а за ними и члены Центральной Рады. Михаил Муравьев приказал "беспощадно уничтожить офицеров, юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции", которые остались в Киеве.

Солдаты и матросы врывались в квартиры офицеров и убивали их прямо внутри, выводили расстреливать на улицы, или же вели к бывшему царскому дворцу. В произволе заходили еще дальше. Арестовывали и уничтожали на месте любого "подозрительного". Смотрели на руки. Если те не имели следов физического труда, могли сразу причислить к "врагам революции и пролетариата".

Расстреливали за украинский язык и даже за "малороссийские усы". Разоружали и уничтожали отряды местной красной гвардии, которые своими действиями помогали захватывать Киев. Чуть не расстреляли председателя ВУЦИК Советской Украины Николая Скрипника за украинское удостоверение. У того сложилось мнение, что борются не с врагами, а с украинцами в ​​целом. По городу ездил броненосец с надписью "Смерть украинцам!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участника боя под Крутами большевики поймали и расстреляли через 6 лет

"Киев утонул в крови. Кроме расстрелов, Муравьев повсюду с собой приносил дух грабежа, мародерства, потакал пьянству. В Киеве не видела ни одного расстрелянного, который остался при одежде. Известны случаи расстрела буржуя из-за пальто", - свидетельствовала позже революционерка Наталья Лисовская.

"Берите, грабят, все - ваше", - выступал Муравьев перед солдатами.

К мародерству присоединились и его командиры. Врывались в дома киевлян, отбирали все ценное, а затем хвастались награбленным перед знакомыми. Срывали со стен и топтали ногами портреты Тараса Шевченко. Грабили грузовые поезда и вагоны с бытовыми вещами и крамом.

Киев понес невероятные материальные и человеческие убытки. По разным оценкам от рук "красных" погибло от 2-6 тыс. человек. После того множество "революционеров" отказались поддерживать большевиков.

В конце апреля Муравьева арестуют, но его дело закроют "из-за отсутствия состава преступления". Имел поддержку высшего большевистского руководства.

Командующий российскими большевистскими войсками Михаил Муравьев приказал наступать на Киев 5 февраля 1918 года. За неделю до этого с большими потерями оккупанты прошли железнодорожную станцию ​​Круты.

"Эту власть мы несем с далекого севера на остриях своих штыков и там, где ее устанавливаем, всемерно поддерживаем силой этих штыков", - писал в приказе.

Муравьев был жестоким человеком. Еще во времена Временного правительства организовывал батальоны смерти - наиболее мотивированные части, которые должны были любой ценой прорвать немецкий фронт в окопной войне. Также их использовали в качестве заградотрядов для обычных солдат. Успешно действовать против немцев не смогли, но идейно обработанных использовали против украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киев вошли с лозунгом "Смерть украинцам"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Boeing 747 впервые совершил межконтинентальный перелет

В Киев вошли с лозунгом "Смерть украинцам"

Королеве отрубили голову

Самое читаемое
Фото секс-символа ММА слили в сеть
Фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 35586
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 29778
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 21240
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
 Просмотров: 12330
Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей
Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей
6
 Просмотров: 10737
История
Boeing 747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Boeing 747 впервые совершил межконтинентальный перелет
5
 Просмотров: 63
Сняли ролик о событиях в истории Украины, о которых не вспоминают учебники
Сняли ролик о событиях в истории Украины, о которых не вспоминают учебники
 Просмотров: 207
В Украине нашли уникальный барельеф с изображением польского короля
В Украине нашли уникальный барельеф с изображением польского короля Просмотров: 414
Королеве отрубили голову
Королеве отрубили голову
 Просмотров: 1026
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
Мужчина обнаружил тайный чердак в приобретенном доме. Он завален раритетными фотографиями
4
 Просмотров: 2205
Больше всего комментируют
2
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
1
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Голосов: 1077
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть