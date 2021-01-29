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Участника боя под Крутами большевики поймали и расстреляли через 6 лет
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На момент боя под Крутами Семену Могиле был 21 год
Фото: t.me/SBUkr/
На момент боя под Крутами Семену Могиле был 21 год
На момент боя под Крутами Семену Могиле был 21 год
На момент боя под Крутами Семену Могиле был 21 год

Отраслевой государственный архив СБУ опубликовал документы об участнике боя под Крутами, разведчике Семене Могиле.

Перед боем его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев. После ему удалось эвакуировать всех раненых бойцов своей сотни, сообщила СБУ в телеграмм-канале.

Весной Могила присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбы на Херсонщине, а в 1920 году участвовал в Первом Зимнем походе армии УНР.

Семена Могилу схватили "красные" в 1923 году, во время пересечения польско-советской границы. Чекисты принуждали его к сотрудничеству, но присяге не изменил. Его расстреляли в ночь на 23 марта 1924 года в Харькове.

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18 января 1918 года в Киеве на студенческом вече решили создать Студенческий курень Украинских сечевых стрельцов. Бойцы-добровольцы должны были охранять покой города и бороться с большевиками, которые накануне объявили Украине войну.

Курень должен был насчитывать 550 человек. Но сначала в него записалось до 200 юношей - гимназистов Второй киевской гимназии, студентов Украинского народного университета, Политехнического института, Киевского университета и других учебных заведений. Возглавлял курень подъесаул Нестор Король.

Уже в конце января 1-ая сотня куреня будет участвовать в битве под Крутами. 2-ую сотню так и не сформируют.

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Дата
29
января

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