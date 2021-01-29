Участника боя под Крутами большевики поймали и расстреляли через 6 лет

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Отраслевой государственный архив СБУ опубликовал документы об участнике боя под Крутами, разведчике Семене Могиле.

Перед боем его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев. После ему удалось эвакуировать всех раненых бойцов своей сотни, сообщила СБУ в телеграмм-канале.

Весной Могила присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбы на Херсонщине, а в 1920 году участвовал в Первом Зимнем походе армии УНР.

Семена Могилу схватили "красные" в 1923 году, во время пересечения польско-советской границы. Чекисты принуждали его к сотрудничеству, но присяге не изменил. Его расстреляли в ночь на 23 марта 1924 года в Харькове.

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18 января 1918 года в Киеве на студенческом вече решили создать Студенческий курень Украинских сечевых стрельцов. Бойцы-добровольцы должны были охранять покой города и бороться с большевиками, которые накануне объявили Украине войну. Курень должен был насчитывать 550 человек. Но сначала в него записалось до 200 юношей - гимназистов Второй киевской гимназии, студентов Украинского народного университета, Политехнического института, Киевского университета и других учебных заведений. Возглавлял курень подъесаул Нестор Король. Уже в конце января 1-ая сотня куреня будет участвовать в битве под Крутами. 2-ую сотню так и не сформируют.