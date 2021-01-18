Создали военное формирование из студентов-добровольцев

Первая и единственная сотня Студенческого куреня принимала участие в бою под Крутами Фото: bigkyiv.com.ua

18 января 1918 года в Киеве на студенческом вече решили создать Студенческий курень Украинских сечевых стрельцов. Бойцы-добровольцы должны были охранять покой города и бороться с большевиками, которые накануне объявили Украине войну.

Курень должен был насчитывать 550 человек. Но сначала в него записалось до 200 юношей - гимназистов Второй киевской гимназии, студентов Украинского народного университета, Политехнического института, Киевского университета и других учебных заведений. Возглавлял курень подъесаул Нестор Король. Военное и психологическое обучение проводил в казармах Константиновского военного училища на Печерске полковник Петр Сварика - воспитатель Владимирского Киевского кадетского корпуса.

Военным удалось быстро сформировать единственную сотню куреня, насчитывающую до 130 бойцов со старым военным снаряжением. Ее командиром стал студент Украинского народного университета, подъесаул Андрей Омельченко. Его заместителем избрали прапорщика Павла Кальченко.

Уже в конце января 1-ая сотня будет участвовать в битве под Крутами. 2-ую сотню так и не сформируют. После боев с большевиками 26 марта остатки куреня войдут в Гайдамацкий Кош Слободской Украины - военную часть армии УНР.

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Украинская Центральная Рада 17 декабря 1917-го получила телеграфом от петроградского Совнаркома за авторством Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Льва Троцкого ультиматум - "Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Центральной Раде". В этом документе содержались жесткие требования к украинскому правительству относительно отказа от попыток дезорганизации общего фронта; не пропускать без согласия Верховного главнокомандующего никаких войсковых частей, которые направлялись на Дон для поддержки восстания Алексея Каледина; содействие революционным большевистским войскам в подавлении "контрреволюционного" кадетско-каледінського восстания; прекращение разоружения советских полков и красной гвардии "на Украине" и немедленного возвращения оружия тем, у кого она была отобрана. Ультиматум Совнаркома рассматривался на заседании Генерального секретариата - украинского правительства. Министры расценили требования Совнаркома как грубое вмешательство во внутренние дела Украины и 18 декабря единогласно отвергли их. В ответ Совнарком постановил считать Центральную Раду в состоянии войны с Советской Россией.