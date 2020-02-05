Россиянам приказали захватить Киев

Красные войска обстреливают украинские позиции из пушек. 1918 год. Фото: nv.ua

Командующий российскими большевистскими войсками Михаил Муравьев приказал наступать на Киев 5 февраля 1918 года. За неделю до этого, с большими потерями оккупанты прошли железнодорожную станцию ​​Круты.

"Эту власть мы несем с далекого севера на остриях своих штыков, и там, где ее устанавливаем, всемерно поддерживаем силой этих штыков", - писал в приказе.

Муравьев славился жестоким человеком. Еще во времена Временного правительства организовывал батальоны смерти - наиболее мотивированные части, которые должны были любой ценой прорвать немецкий фронт в окопной войне. Также их использовали в качестве заградотрядов для обычных солдат. Успешно действовать против немцев не смогли, но идейно обработанных использовали против украинцев.

Центральной Раде же не было чем ответить. Еще накануне войны с большевиками она распустила почти всю украинскую армию в количестве до 300 тыс. человек. Считала, что мирной стране, в которй победила революция, она не понадобится, а Москва пойдет на переговоры или компромиссы. Распустила и наиболее дееспособный полк под командованием генерал-лейтенанта Павла Скоропадского, который уже прославился успешным подавлением большевистских восстаний на Винниччине. Именно поэтому Украину защищали остатки нескольких полков, Гайдамацкий кош Слободской Украины, добровольцы из свободного казачества, военные гимназисты и студенты.

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Под Киевом армия Муравьева насчитывала 7 тыс. человек, 26 орудий, 3 панцерника и 2 бронепоезда. Наступление "красных" поддерживали оболваненные пропагандой "светлого будущего" рабочие завода "Арсенал" и завербованные большевиками украинские части. Верных Центральной Раде осталось до 2 тыс. вояков.

Красные войска зашли в Дарницу, Труханов остров, Слободку и начали бить по центру города с тяжелой артиллерии. По разным подсчетам по Киеву выпустили от 5-15 тыс. снарядов. Повредили почти все исторические здания и храмы.

Овладев Киевом за несколько дней, большевики начали грабежи и "красный террор". Погибли тысячи киевлян. Не жалели никого, но больше всего пострадали "враги революции", которые говорили на украинском языке и солдаты и офицеры, которые заняли в конфликте "нейтральную позицию". Ведь Муравьев поклялся уничтожить "всех офицеров, юнкеров, гайдамаков, монархистов и врагов революции" и его не интересовали их взгляды.

29 января 1918 украинцы выполнили приказ командования и остановили стремительное наступление вражеских большевистских сил на железнодорожную станцию Круты вблизи села Памятное, в 130 км к северо-востоку от Киева. Эта задержка врага позволила украинской делегации заключить Брестский мирный договор, который спас молодую украинскую государственность. Бой продолжался до семи вечера, то есть до темноты, в течение 10 часов.