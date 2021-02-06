"Ангел смерти" скрывался под вымышленным именем более 17 лет

7 февраля 1979 года умер "ангел смерти", член нацистской партии Йозеф Менгеле. Во время Второй мировой войны он проводил жестокие медицинские опыты над узниками лагеря Освенцим. Менгеле за время своей работы отправил в газовые камеры концлагерей более 400 тыс. невинных.

Автор: US Holocaust Memorial Museum Йозеф Менгеле

Йозеф Менгеле родился 16 марта 1911 в баварском городе Гюнцбург в семье зажиточного промышленника. Вместо того, чтобы продолжить семейный бизнес, он стал врачом. В начале 1930-х годов Менгеле присоединился к молодежной нацистской организации "Стальной шлем". Через некоторое время покинул. Причиной стало слабое здоровье. Менгеле учился в университете в докторов медицинских наук и интересовался антропологией, анатомией внутренних органов, строением человеческого черепа, туловища, рук и ног.

В середине 1940 "ангел смерти" присоединился к медицинским войскам. За спасение солдат и офицеров мужчина получил звание гауптштурмфюрера. Военный орден 1-го класса укрепил авторитет. После тяжелого ранения в 1942-м Менгеле перевели в концлагерь Освенцим. В 1943 году он приехал в Освенцим и стал главным врачом одного из внутренних лагерей - Биркенау.

Коллеги считали Менгеле очень опасным. Он проводил эксперименты над новорожденными младенцами и оперировал без наркоза как взрослых, так и несовершеннолетних. "Врач смерти" кастрировал мужчин и мальчиков без применения обезболивающих, женщин подвергал стерилизации с помощью радиоактивных лучей. Группу заключенных в его лаборатории били током высокого напряжения в течение нескольких дней. Так он проводил "тесты на время пребывания человека при очень высокой температуре". Чаще всего объектами экспериментов становились близнецы, карлики и люди с ограниченными возможностями.

Автор: US Holocaust Memorial Museum Йозеф Менгеле стоит посередине

"Из всех Менгеле был самым жестоким. Он играл роль бога и решал судьбы людей, которых привозили в лагерь. Некоторых заключенных отправляли в трудовые лагеря, других - в газовые камеры", - говорит американский журналист Джеральд Познер, автор книги "Менгеле . Полная история".

Когда нацистские войска поняли, что поражение неминуемо, стали перед выбором: спрятаться, отправиться за решетку или наложить на себя руки. 17 января 1945, за 10 дней до того, как советские войска освободили Освенцим, Менгеле исчез.

Его задержали американские военные. Преступника в Менгеле не распознали и отпустили в июле. "Ангел смерти" работал 4 года на юге Германии на картофельной ферме.

В 1959-м он искал убежища в Аргентине. Там жило большое количество немцев. Израильские власти выследили его в 1959 году. Немецкие власти выдали ордер на арест. За поимку Менгеле, живым или мертвым, была объявлена ​​награда в размере $3,4 млн. Когда аргентинское правительство приняло решение арестовать Менгеле, он уже исчез. "Врач смерти" поехал в Уругвай, затем в Парагвай.

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В 1961-м Менгеле поехал в Бразилию и поселился в городе Нова-Эуропа. Он жил под именем Петер Хохбихлер. Благодаря Вольфангу Герхарду, который тоже симпатизировал нацизму и жил в Бразилии с 1948 года, Менгеле наняла семья венгров, не зная, кто он на самом деле. "Ангел смерти" ухаживал за их кофейной плантацией и редко выходил из дома. Гулял по улицам только в специальной одежде, которая маскировала его внешность, и с собаками, которых натренировал. Впоследствии семья венгров, в доме которых он скрывался, узнали, что скрывают военного преступника. Менгеле заплатил им за молчание.

Автор: Pedro Burini Один из домов, в котором Менгеле жил, пока скрывался в Бразилии

Последний город, в котором он нашел убежище, стал Сан-Паулу. Менгеле жил в Лизелотты и Вольфрама Боссерт, с которыми был до самой смерти.

В 1977 году "ангела смерти" нашел его сын Рольф Йенкель. Он гостил у отца в течение 2 недель. 9 лет спустя Йенкель отметил во время интервью, что его отец не раскаялся.

"Он не признался, что сделал что-то плохое. Сказал мне, что лишь выполнял приказы", - рассказал Йенкель.

В конце 1970-х Герхард вернулся в Австрию, а Менгеле взял его имя и документы.

7 февраля 1979 офицеру бразильской полиции Эспедито Диасу позвонили. Ему сообщили о мужчине, который утонул на пляже Энсеада. Когда Диас приехал на место, он увидел, что на пляже не было людей, кроме тела, за которым наблюдала австрийка Боссерт.

"Больше ничего нельзя было сделать. Человека вытащили из воды без признаков жизни", - рассказал BBC 72-летний полицейский в отставке.

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Умершего, который перенес инсульт, узнали как гражданина Австрии 54-летнего Вольфганга Герхарда. Через 6 лет после этого мир узнал, что на самом деле умершим был "врач смерти" Менгеле. В течение 30 лет останки Менгеле хранились в Институте судебной медицины Сан-Паулу. В 2016 году их стали использовать как учебный материал на факультете медицины в университете.

Йозеф Менгеле - немецкий врач, проводивший эксперименты над узниками лагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Менгеле лично отбирал заключенных, и за время своей работы отправил более 400 тыс. Невинных в газовые камеры концлагерей. Частью опытов над заключенными были различные генетические эксперименты, особенно это касалось близнецов. Через его эксперименты погибли не менее 3 тыс. близнецов.