"Здесь давно нет никаких правил" - как охотятся на оккупированном Донбассе

- С 2014 года у нас была запрещена любая охота, - говорит дончанин Валерий Иванов. - Любого с оружием задерживали и бросали на подвал (застенки, где российские наемники удерживают несогласных с режимом. - Gazeta.ua). Могли пришить статью "Диверсия". Все охотничьи угодья заняли боевики, переоборудовали в базы и военные полигоны. Там стреляют во все подряд, из всех видов оружия. В лесах не осталось зайцев и косуль.

Автор: Rain Carnation / Pixabay Волки на Донбассе выходят к людям в поисках еды, нападают и кусают собак

Охотничьи магазины боевики разграбили еще в 2014-м. Официально торговля оружием запрещена. его продают через интернет. Бэушное ружье советского или российского производства стоит от 10 тыс. грн - вдвое дороже, чем на неоккупированной части Украины.

В лесах не осталось зайцев и косуль

- Здесь давно нет никаких правил, - продолжает Иванов. - Большинство расстреливает в лесу все, что шевелится. Из автоматов, пулеметов. Боевики устраивают царские охоты. Недавно уничтожили всех волков. Это нельзя назвать охотой.

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На подконтрольной Украине территории охоту разрешили в 2020 году. Отстреливать можно уток, лис, куликов, серых куропаток, фазанов, перепелов, диких кроликов и зайцев-русаков.

- Чтобы выйти на охоту, нужно иметь удостоверение охотника, регистрацию в МВД, оплатить госпошлину и приобрести отстрелочную карточку или лицензию, - рассказывает Павел Москаленко, председатель общества охотников Донецкой области. - За день можно убить не более одного зайца или фазана.

Охоту на Донбассе украинские власти запретили с 2014-го из-за военных действий. Постоянные взрывы и шум заставили животных мигрировать.

- Во время боевых действий у зверей начинается стресс. Они плохо разводятся, обычно из выводка зайцев выживает 30 процентов, - говорит охотник из Славянска Вадим Гутков. - Многие животные погибали от мин в лесах. До сих пор по посадкам слышны взрывы, это звери попадают на растяжки.

Лисы и волки атакуют домашнюю птицу, нападают на людей.

- Такие случаи бывают в небольших городках и поселках, расположенных возле лесополос, - говорят в ветеринарной больнице Мариуполя Донецкой области. - Волки выходят к людям в поисках пищи, нападают и кусают собак.

По данным оккупационных администраций, в прошлом году за вакциной от бешенства в поликлиники обратились полсотни человек. Половину из них укусили или поцарапали дикие животные.

В штабе Объединенных сил напоминают: наличие в лесу разбросанных перьев, останков диких животных - первый признак минного поля. Саперы призывают обращать на это внимание.

Оккупанты разделили захваченную часть Донецкой области на шесть охотничьих угодий, Луганской - на пять. Расстреливать диких зверей позволили в прошлом году боевики, которые захватили несколько районов Луганской и Донецкой областей. С начала 2021-го убили почти 500 волков и лисиц. Основали в Донецке так называемый комитет охотничьего хозяйства. Продают разрешения на убийство животных. Выдали более 200. Получают только те, кто имеет так называемый паспорт республики.