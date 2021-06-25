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Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО

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Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Крупнейшими олигархами ДНР назвали Игоря Андреева и Дмитрия Егурнова. Фото: "Новости Донбасса"

Журналисты расследовали деятельность олигархов из оккупированной части Донецкой области Игоря Андреева и Дмитрия Егурнова.

Егурнов не обладал большим бизнесом до 2014 года. Его связывают с главарем ДНР Денисом Пушилиним, говорится в расследовании "".

И Егурнов, и Андреев после 2014 года вели бизнес как на оккупированной, так и на подконтрольной территории. Компании Егурнова выигрывали тендеры от украинских госкомпаний. Егурнов занимался поставками товаров и продуктов в ОРДЛО в начале войны.

В ноября 2014 года он основал ООО "Мастер-Торг". Зарегистрировал его в оккупированной Макеевке. Компания стала главным дистрибьютором продуктов на оккупированной территории. В 2015 году "Мастер-Торг" основал торговую марку Bocado. Она занимается производством консервированных продуктов в российском городе Белгород.

Егурнову также принадлежит ООО "Мастер-Трейд". Через эту компанию из России поставляют товар те фирмы, которые боятся непосредственно взаимодействовать с ЛДНР

В апреле 2020 года Пушилин выделил компании "Мастер-Торг" $6,8 млн кредита.

Журналисты сообщили, что Егурнов контролирует телеканал "Юнион". Ему Пушилин выдал 1 млн руб.

Егурнов значится бенефициаром и владельцем украинских ООО "Интерэлектро-2010", "Мастер-кабель Украина" и "Мастер-Кабель Киев". До 2017 года они вели торговлю с компаниями из неподконтрольной территории. Егурнов перестал быть бенефициаром этих ООО в августе 2017 года. СБУ считает, что Егурнов до сих пор их контролирует.

Экс-депутат Донецкого облсовета Игорь Андреев владеет многими компаниями. Среди них фирма молочных продуктов и полуфабрикатов "Геркулес".

После начала войны бизнес Андреева юридически переехал на подконтрольную территорию. В ОРДО создали ООО "Торговый Дом "Горняк", которое получило контроль над производством молочных продуктов. Компания владеет марками "Геркулес", "Пан-Фазан" и "Добрыня".

В 2016 ТД "Горняк" получил в ОРДО монополию на закупки металлолома. Металл вывозили в Украину. СБУ заинтересовалась поставками. Владельцем груза являлось ООО "Торговый дом "Горняк". Участие в транспортировке принимал Донецкий металлопрокатный завод и "Электросталь", принадлежавшие Андрееву. После блокады 2017 года поставки прекратились.

Краматорска компания ЧАО "Геркулес" находится на стадии судебного разбирательства по делам о банкротстве. Но полуфабрикаты торговой марки до сих пор продают в украинских магазинах. Пельмени и вареники под этой маркой выпускает ООО "Провинция Плюс" из Киева.

В ОРДО ТД "Горняк" открыл сеть супермаркетов "Геркулес-Moloko".

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Донецкий металлургический завод после двух лет простоя частично возобновил работу. Андреев также контролирует Енакиевский коксохимпром, шахту "Щегловская глубокая", обогатительную фабрику "Чумаковская" и шахтоуправление "Донбасс".

Расследование уголовных дел Егурнова и Андреева не закончили. В санкционных списках их нет.

За прошедшие сутки, 24 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный получил проникающие осколочные ранения. Состояние раненого - средней тяжести, сообщили в штабе ООС.

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Дата
25
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