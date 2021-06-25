Стена на Донбассе. Вопрос могут вынести на референдум

 
Ексклюзивы
1/5
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 396
"Не стоит впадать в панику" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит впадать в панику" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 288
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1152
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 648
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 288
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1332
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 675
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 2025
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 801
Фото
Все фото
4
32
3
7
8
Сторонника &quot;русского мира&quot; задержали с помощью БТР
Сторонника "русского мира" задержали с помощью БТР
В море, на земле и в воздухе: морпехи поразили снимками с масштабных учений
В море, на земле и в воздухе: морпехи поразили снимками с масштабных учений
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
Оккупанты устроили в Донецке концерт &quot;войны и победы&quot;
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
В одесский порт причалили два корабля НАТО
В одесский порт причалили два корабля НАТО
Видео
Все видео
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Полсотни военных погибли на Луганщине
Полсотни военных погибли на Луганщине
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 909
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 801
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 180
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1521
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 270
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 99
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
пятница, 25 июня 2021 01:12

Стена на Донбассе. Вопрос могут вынести на референдум

  Комментировать
Стена на Донбассе. Вопрос могут вынести на референдум
"Стена" на Донбассе - это полное расторжение отношений. Фото: dpsu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вынесение на референдум вопроса об отгораживании "стеной" от ОРДЛО. По словам президента "стена" на Донбассе – это полное расторжение отношений с временно оккупированной территорией в том или ином виде.

"Стена - это ведь не просто слова. Стена - во всех отношениях, коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас – не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса - не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь", - заявил глава государства в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук "на телеканале "1+1".

"Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. Когда я говорил, что для нас очень важно уметь высказывать свое мнение и решения. Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией и параллельно Нормандский формат - будет он работать или нет – если все это не удастся, то за стену будет голосовать народ Украины", - подчеркнул он.

"Если не дай Бог, мы дойдем до этого.. это будет один из громких и сложных вопросов... Действительно понятно, что это на много лет", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На проект "Стена" с начала года потратили почти 100 млн грн

Ранее Зеленский заявил, что Российская Федерация отрабатывает варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стена на Донбассе. Вопрос могут вынести на референдум». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 17237
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 14364
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 4896
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 4491
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 4221
Донбасс
Боевики 12 раз нарушили режим тишины: есть раненый
Боевики 12 раз нарушили режим тишины: есть раненый Просмотров: 27
Сторонника "русского мира" задержали с помощью БТР
Сторонника "русского мира" задержали с помощью БТР
4
 Просмотров: 1134
В море, на земле и в воздухе: морпехи поразили снимками с масштабных учений
В море, на земле и в воздухе: морпехи поразили снимками с масштабных учений
32
 Просмотров: 1800
На Донбассе тяжело ранили украинского воина
На Донбассе тяжело ранили украинского воина Просмотров: 126
Суд дал "беркутовцу" четыре года тюрьмы заочно - тот стал боевиком и прячется в ОРДЛО
Суд дал "беркутовцу" четыре года тюрьмы заочно - тот стал боевиком и прячется в ОРДЛО Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
Русский язык в Украине – это шанс для Путина
1
При каких условиях сборная Украины может выйти в плей-офф Евро
1
Сколько продлится аномальная жара: синоптик обновила прогноз
1
"Кинул" не он, а его: блогер Волошин сделал заявление после скандального видео
Голосов: 11205
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть