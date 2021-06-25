Стена на Донбассе. Вопрос могут вынести на референдум

"Стена" на Донбассе - это полное расторжение отношений. Фото: dpsu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вынесение на референдум вопроса об отгораживании "стеной" от ОРДЛО. По словам президента "стена" на Донбассе – это полное расторжение отношений с временно оккупированной территорией в том или ином виде.

"Стена - это ведь не просто слова. Стена - во всех отношениях, коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас – не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса - не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь", - заявил глава государства в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук "на телеканале "1+1".

"Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. Когда я говорил, что для нас очень важно уметь высказывать свое мнение и решения. Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией и параллельно Нормандский формат - будет он работать или нет – если все это не удастся, то за стену будет голосовать народ Украины", - подчеркнул он.

"Если не дай Бог, мы дойдем до этого.. это будет один из громких и сложных вопросов... Действительно понятно, что это на много лет", - сказал Зеленский.

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Ранее Зеленский заявил, что Российская Федерация отрабатывает варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова.