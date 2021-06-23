"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства

Автор: Дмитрий Анохин Выставка действует в Музее истории Киева с 23 июня по 12 июля

С 23 июня по 12 июля в Киеве впервые пройдет выставка Музея военного детства в Украине и расскажет о повседневной жизни людей, чьё детство изменила война.

Команда исследователей в Украине собрала уже более 130 свидетельств о вооруженном конфликте на Донбассе и временную оккупацию Крыма, а также свидетельства детей Второй мировой войны.

"Такие выставки призваны привлечь внимание к потребностям детей в вооруженных конфликтах, – говорит Юлия Скубицкая, директор Музея военного детства в Украине. – Дети, которые столкнулись с войной, является не только ее жертвами. Они приспосабливаются к радикальным изменениям в жизни, создают новые игры, производят новые стратегии выживания, продолжают учиться, заводить друзей, помогать семье и тому подобное. И эти дети, прежде всего, заслуживают нашего уважения".

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В рамках выставки будут представлены коллекции вещей и истории, которые участники ассоциируют со своим военным опытом.

"Мы общались с детьми, они делились различными предметами, с которым связана история их военного детства: мягкими игрушками, тетрадями, личными предметами, вещами родных и близких, которых забрала война", – рассказала исследовательница Музея и председатель БФ "Голоса детей" Елена Розвадовская.

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Проект Музей военного детства начался в 2010 году, когда Ясминко Халилович, Сараево предприниматель, и активист, использовал онлайн-платформу для сбора коротких воспоминаний молодых людей, которые были детьми во время боснийской войны. Более 1000 молодых людей представили свои воспоминания. Халилович собрал их в книгу, которая была опубликована в 2013-м. Он начал работать с командой молодых специалистов над созданием музейной коллекции, собрав в результате более 3 тыс. предметов и более 60 устных свидетельств истории. В мае 2016-го Музей военного детства провел первую временную выставку в Историческом музее Боснии и Герцеговины. Следующие выставки прошли в городах Зрачок и Высоко. В январе 2017 года в городе Сараево, Босния и Герцеговина, открылась постоянная экспозиция музея.