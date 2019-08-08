Завершилась вступительная кампания в вузы

1 августа в 12:00 закончился прием документов от абитуриентов для поступления на бюджет в высшие учебные заведения. В этом году подали 831 493 заявления в электронной и бумажной формах на дневную форму обучения.

Самая популярная специальность - "Филология". 65 419 абитуриентов подали заявления на нее. Почти столько же на "Право" - 65 077, "Менеджмент" - 50 207. "Компьютерные науки" выбрали 39 376 человек. В пятерке самых популярных специальностей и "Среднее образование" – 35 605 заявлений. Дальше - журналистика, экономика, инженерия программного обеспечения, психология, медицина.

Больше всего заявлений подавали в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Сложнее всего было поступить на "международные" специальности. Проходной балл на них составил более 190. На "Стоматологию" и "Политологию" необходимо было иметь 189 баллов. 185 и 186 - для поступления на "Историю и археологию" и "Медицинскую психологию".

Необходимые документы - свидетельство о полном общем образовании или аттестат и сертификаты ВНО - абитуриенты подавали через интернет. Выбирали четыре специальности и присылали в вузы семь заявлений, в которых указывали приоритетность.

- Сомневаюсь, что в ближайшем будущем приоритеты абитуриентов изменятся. Пока Украина будет оставаться страной третьего мира, а экономика не потребует людей, которые будут двигать хай-тек, - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" 52-летний Виктор Громовой. - Больше абитуриентов будут поступать на учебу за границу. Хотя не всегда зарубежный диплом является гарантией качественного образования.

Наименее популярной среди абитуриентов в этом году была специальность "Аграрные науки и продовольствие". На одно место претендовали трое. Три-четыре абитуриента хотели поступить на специальности "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Транспорт", "Архитектура и строительство".

- В нашей стране редко предлагают высокую зарплату инженерно-техническим работникам. Конечно, молодежь такая перспектива не привлекает, - говорит эксперт. - Сейчас квалифицированный инженер или рабочий может поехать работать в Польшу или Литву, где на предприятии за месяц получают тысячу евро. В Украине за ту же работу будут платить втрое меньше. После обучения абитуриенты хотят получать достойную зарплату. Думают, это им гарантирует юридическое или экономическое образование.

Наименьший проходной балл был по специализации "Строительство" в области профессиональное образование - 103,9. Также до 110 баллов имеют специальности "Охрана труда", "Горное дело" и "Железнодорожный транспорт". "Математика" и "Химия" среднего образования - 110,6 и 111,4 соответственно.

44% выпускников университетов работают не по специальности. 29% - на должностях, лишь частично связанных с полученной специальностью. Идут на работу по специальности 36% выпускников.