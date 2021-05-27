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воскресенье, 30 мая 2021 10:25

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

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30 мая 1431 года на Старой Рыночной площади во французском Руане была сожжена 19-летняя Жанна д'Арк. Она воевала в Столетней войне против Англии на стороне французского короля Карла VII. Ее казнили "за ересь, ведьмовство и ношение мужской одежды". Через 25 лет после ее смерти Жанну полностью оправдали решением нового судебного процесса, который провели по распоряжению Папы Римского, а через 500 лет - канонизирована католической церковью.

Жанна родилась 6 января 1412 в семье Жака д'Арк и Изабель Роме. Она родом из села Домреми, что на востоке Франции. В 13 лет начала слышать голоса, которые велели ей быть набожной и посещать храм. Впоследствии ее сопровождали видения святых: Маргариты, Екатерины Александрийской и Архангела Михаила. Они убеждали ее возвести на трон Карла VII и освободить Францию ​​от английского владычества.

Впоследствии д'Арк остригла волосы, переоделась в мужскую одежду и отправилась к королевскому двору. Ее путешествие длилось 11 дней.

В 1429 году 18-летняя Жанна добилась встречи с Карлом VII. Она смогла убедить его в своей божественной миссии спасти Францию, которая уже около 90 лет воевала с Англией за французский престол. Ей передали командование войсками, с которыми она отправилась в Орлеан.

Согласно легенде, Жанна была именно той девой, которая спасет Францию. Это вдохновило войско. В мая 1429 года она сумела освободить Орлеан. А в июне участвовала в сражении у Пате: тогда французы одержали победу над втрое большей армией противника.

После неудачных попыток освободить Париж военные действия были приостановлены до весны следующего года. 23 мая 1430 года во время атаки на вражеский лагерь под Компьене д'Арк попала в плен к бургундцам. Она долгое время находилась под властью герцога Филиппа Доброго. Карл VII не приложил усилий, чтобы освободить или выкупить ее.

Автор: hermitagemuseum.org
  Картина Адольфа Александра Дилленса - "Плен Жанны д'Арк"
Картина Адольфа Александра Дилленса - "Плен Жанны д'Арк"

Осенью 1430-го Жанну передали епископу города Бове Пьеру Кошону за 10 тыс. ливров. Он действовал от имени короля Англии и Франции Генриха VI Ланкастера. Кошон держал д'Арк для дальнейшего церковного суда над ней.

В ноябре 1430 года Жанну перевезли в Руан. Там 21 февраля 1431 года начался судебный процесс. Ее обвиняли в ереси и связи с дьяволом. Судебные заседания происходили в королевской колокольни Руанского замка под руководством Кошон.

Допросы д'Арк продолжались более месяца. 28 марта 1431 года ей зачитали 70 пунктов обвинений, большая часть из которых основана на показаниях подсудимой.

24 мая Жанна подписала отречение 12 обвинений после объявления епископом Кошон приговора: нести покаяние в пожизненном заключении "на хлебе страдания и воде скорби". 28 мая она заявила, что отреклась от своих убеждений под страхом наказания. За это ее второй раз обвинили в вероотступничестве и ереси.

30 мая 1431 года после того, как Жанне объявили об отлучении его от церкви, она была сожжена живьем на Старой Рыночной площади Руана. Ее пепел рассеяли над рекой Сеной.

1452 года по приказу Карла VII провели проверку законности приговора, который вынесли Жанне. Три года спустя состоялся новый судебный процесс по инициативе Папы Римского Каликста ІІІ. Во время него оправдали д'Арк по всем пунктам обвинений и объявили приговор 1431 года - недействительным.

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В 1909-м Папа Пий Х провозгласил Жанну блаженной. А 16 мая 1920 года Папа Бенедикт XV канонизировал ее и определил 30 мая - Днем памяти Жанны д'Арк.

Историкам не известно ни одного настоящего портрета Жанны д'Арк. Единственное сохранившееся ее прижизненное изображение — плод фантазии автора этого изображения, секретаря парижского парламента по гражданским делам Клемана де Фокамберга. Это рисунок пером на полях его журнала, куда он записывал различные постановления парижского парламента. Но он никогда не видел Жанну д'Арк, ни разу с ней не встречался.

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Дата
30
мая

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

Композитору проломили голову

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