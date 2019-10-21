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вторник, 22 октября 2019 07:36

В Одессу прибыли патрульные катера из США

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21 октября в Одессу доставили два американских патрульных катера типа "Айленд". Их передали Украине как военную помощь.

Корабли отправили на балкере "Океан Фридом" из порта Балтимора 4 октября. Такой способ транспортировки экономит ресурс двигателей "Айлендов".

— Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее патрулировать акваторию, проводить протидиверсионную оборону, участвовать в поисково-спасательных операциях, — говорит министр обороны Андрей Загороднюк, 41 год.

Украина получила сертификат на катера в прошлом году 27 сентября. Судна передали безвозмездно, но из украинского бюджета выделили 25 млн грн на обучение экипажей и доставку из США.

Корабли назвали "Славянск" и "Старобельск". Командовать ими будут 25-летние Дамир Аиулин и Богдан Небылица — выпускники Военно-морской академии им. Нахимова в Севастополе. После аннексии полуострова, офицеры закончили обучение на материковой Украине. Богдан Небылица побывал в плену у РФ. Он командовал катером "Никополь", который захватили российские силовики в Керченском проливе 25 ноября 2018‑го.

Судна имеют на вооружении 25-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку "Бушмастер" и два пулемета калибра 12,7 мм. Также есть радиолокационная станция и лодка.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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