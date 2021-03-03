В марте ожидаются снегопады

Весна будет поздней. Март ожидается холодным и со снегопадами. Среднемесячную ночную температуру прогнозируют на уровне 0 ° C.

- Днем будет теплее, до плюс 5 градусов, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 47 лет. - На востоке страны в первые дни месяца будет идти снег. С 4-го числа ночная температура снизится до минус 13, днем ​​будет 3-5 градусов тепла. На западе будет несколько теплее, но ожидаются дожди. На севере март начнется ночным похолоданием до 4 градусов мороза. В дальнейшем температура там еще больше снизится, а днем ​​будет на уровне от минус 1 до плюс 4. На юге днем ​​будет преобладать невысокий плюс, но ночью может доходить до 4 мороза. Возможны дожди. Ближе к апрелю на западе и юге страны воздух прогреется до 10 градусов тепла. На севере и востоке останутся морозы.

Снег периодически будет идти во всех регионах в течение марта, говорит народный синоптик 81-летний Леонид Горбань:

- Настоящее тепло придет в 20-х числах апреля, но будет недолгим. Первая половина мая будет с плюсовой температурой и дождями. Во второй половине наступит жара и засуха. Но под самый конец весны дни станут прохладнее.

Плюсовая температура способствует быстрому таянию снегов. Это хорошо для озимых посевов.

- Сейчас период, когда ночью еще подмораживает, а днем ​​слабый плюс. Это хорошо для растений. Потому что промерзание земли небольшое и вся вода от снега быстро усвоится грунтом. Будет хороший запас влаги на весну, - говорит агроном Олег Голяка, 37 лет. - Нынешняя погода благоприятна для зерновых культур. Главное, чтобы в марте и в дальнейшем не было значительных температурных качелей. Особенно - сильных морозов.