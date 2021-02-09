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среда, 10 февраля 2021 05:25

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

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26 лет назад 10 февраля вблизи села Большой Лес Бородянского района Киевской области разбился первый прототип Ан-70. Это был испытательный полет.

В результате авиакатастрофы погибли 7 членов экипажа:

1. Командир воздушного судна, летчик-испытатель I класса Сергей Максимов.
2. Второй пилот, летчик-испытатель I класса, помощник командира Владимир Лысенко.
3. Штурман-испытатель I класса Владимир Непочатых.
4. Бортинженер-испытатель II класса Павел Скотников.
5. Бортрадист-испытатель II класса Андрей Кострикин.
6. Ведущий инженер-испытатель по экспериментальных работах I класса Михаил Березюк.
7. Ведущий инженер экспериментальных работ I класса Александр Горельцев.

Автор: hxai-71.obninsk.ru
  10 февраля 1995 года в Киевской области во время испытательного полета разбился первый прототип Ан-70. Погибли 7 членов экипажа
10 февраля 1995 года в Киевской области во время испытательного полета разбился первый прототип Ан-70. Погибли 7 членов экипажа

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Ан-70 разработали на заводе Антонова в 1991-м, в 1994 году строительство первого прототипа завершили. 16 декабря того же года самолет совершил первый полет. В день авиакатастрофы - 4-й. Его сопровождал Ан-72В.

В 16:09 самолеты находились на высоте 3200 м. Когда Ан-70 стал терять управляемость, ударил сзади Ан-72, от чего отломилась верхняя часть киля и левый стабилизатор. Началось неконтролируемое падение. Самолет упал в лес. Ан-72, несмотря на повреждения, удалось посадить.

Автор: hxai-71.obninsk.ru
  Ан-70 разработали на заводе Антонова в 1991 году
Ан-70 разработали на заводе Антонова в 1991 году

Расследованием причин катастрофы занималась Государственная комиссия под председательством министра обороны Украины Столкновение самолетов произошло в результате потери визуального контакта при выполнении маневров без ведения взаимного радиообмена. Также сказались несвоевременные действия экипажей по предотвращению столкновения, по результатам расследования.

Автор: wikimapia.org
  На месте катастрофы Ан-70 в 1995 году установили памятный знак
На месте катастрофы Ан-70 в 1995 году установили памятный знак

Еще до столкновения самолет Ан-70 стал неуправляем и его "понесло", говорили пилоты Ан-72, которые стали свидетелями аварии. Однако следственная комиссия частично уничтожила и исказила записи испытательной аппаратуры и кассет аварийных самописцев Ан-70 и Ан-72, на основе которых в дальнейшем сделали неправильные выводы о причинах катастрофы.

Вблизи Чугуева на Харьковщине во время учебного полета разбился Ан-26Ш. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский.

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Дата
10
февраля

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

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